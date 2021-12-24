Sodexo'dan 2021 Analizi: Bakiyeler Ay Ortasında Tükeniyor

Yemek kartı hizmeti sağlayıcısı Sodexo, Türkiye'deki kullanıcıların 2021 yılındaki harcamalarını inceledi. Şirket, yemek kartı kullanan çalışanların yarısından çoğunun bakiyesini ay ortasında tükendiğini ortaya çıkardı.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar, birçok sektöre olduğu gibi gıda sektörüne de olumsuz bir şekilde yansıyor. Son zamanlarda Türk Lirası’nın önemli derecede değer kaybetmesi hayat pahalılığını artırıyor ve ülkedeki insanların gıda gibi konularda sıkıntılar çekmesine, harcamalarının yükselmesine sebep oluyor.

Şimdi de yemek kartı hizmeti sağlayan şirket Sodexo, 2021 yılının yemek ücretlerini ve harcamalarını analiz etti. Yapılan incelemelerde; çalışanların yarısının bakiyesinin ay ortasında bittiği, yemek harcamalarında ciddi bir yükselme olduğu ve ortalama bir yemek için ödenen tutarın önceki yıla göre %33 artış göstererek 41 TL olduğu ortaya çıkarıldı. Bunun yanı sıra şirket, 2022 yılında çalışanlara verilmesi gereken tutarın günlük 36 TL, aylık ise 1.101 olması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’deki en pahalı ilçenin Karabağlar olduğu ortaya çıktı

Sodexo, kullanıcıların harcamalarını inceledi ve Çekmeköy ilçesinin İstanbul’da yemek yenen en pahalı bölge olduğunu tespit etti. Buna ek olarak açıklamalarda, Çekmeköy’de yemek için ortalama olarak 49 TL harcandığı, Kadıköy ve Sancaktepe’de de pahalı yemekler yendiği ve İstanbul’daki en yüksek fiyat artışının %49 ile Beykoz’da görüldüğü ifade edildi. İzmir’deki incelemelerde ise Karabağlar’ın 51 TL ile hem İzmir’de hem de Türkiye’de en pahalı yemek yenen yer olduğu bulundu. Ankara’da da Çankaya’nın 43 TL ile en pahalı ilçe olduğu ve önceki yıla kıyasla %32 fiyat artışı gördüğü açıklamalar arasında yer aldı.

Buna ek olarak şirket, öğle yemeği saatlerinin 12.00 ve 13.00’dan 13.00 ve 14.00 arasına kaydığını, en çok harcamanın ise 18.00 ila 20.00 arasında olduğunu aktardı. Toplanan verilerde, işverenlerin çalışanlara yemek için günlük ortalama olarak 25 TL sağladığı da ortaya çıktı. Sodexo’nun günlük tutarın 36 TL olması gerektiğini belirtmesi ve ülkede yemek için ödenen tutarın 41 TL olması da bu 25 TL’lik ücretin oldukça yetersiz kaldığını gözler önüne sermiş oldu.

Çalışanların bakiyesi ay ortasında bitiyor

Son olarak şirket; mobil ödeme işlemlerinin, tahmin edebileceğiniz gibi pandemi sebebiyle, önceki yıllara göre 4 kat artış gösterdiğini, Türkiye’de en çok tüketilen yemeğin daha önce de olduğu gibi ‘kebap’ olduğunu, kebap için de ortalama olarak 45 TL harcandığını açıkladı. Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri CEO’su Eda Uluca Özcan da yaptıkları incelemeler ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sodexo olarak 2021 yılının sonlarında yaptığımız analizlerde, yemek kartı kullanıcılarının yarısından fazlasının ay ortasında bakiyesini tükettiğini gözlemledik. Bu yüzden yapılacak olan artışların hem çalışanlar hem de işverenler tarafından olumlu karşılanacağını umuyoruz.”