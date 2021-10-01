ABD'li ünlü oyuncu, model ve sosyal medya fenomeni Sofia Vergara, Dünya Kahve Günü için birkaç yıl önce çektirdiği çıplak fotoğrafını yeniden paylaştı. Sansasyon yaratan paylaşım, kısa sürede 1 milyon civarı beğeni aldı...

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Ordu'da yaşamını sürdüren Bedirhan Coşkun isimli bir fındık üreticisinin rezaletinden bahsetmiştik. Bu vatandaş, topladığı tonlarca fındığın arasına girerek yüzmüş, eğlendiği o görüntüleri de TikTok üzerinden servis etmişti. Hatta görüntülerin milyonlarca kişiye ulaşması üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, Coşkun hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu kez bir sosyal medya fenomeni, Türkiye'dekine benzer bir olaya imza attı. Ancak arada ufak bir farklılık vardı...

Bugün, Dünya Kahve Günü. Hal böyle olunca da ABD'li ünlü model ve oyuncu Sofia Vergara, günün anlam ve önemine binaen kameralar karşısına geçti. Aslen Kolombiyalı olan ve Kolombiya'dan gelen bir yığın kahve çekirdeğinin içerisine çıplak bir şekilde giren ünlü model, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile 1 milyon civarında beğeni almayı başardı.

İşte Sofia Vergara'nın Kahve Günü için verdiği poz

Fotoğrafı göremeyenler buraya tıklayabilirler.

Sofia Vergara'nın Instagram'da yaptığı paylaşım, tahmin edebileceğiniz türden yorumlar aldı. Pek çok kişi paylaşımda ilgi çeken esas şeyin kahve çekirdekleri değil ünlü sosyal medya fenomeninin kendisi olduğunu söyledi. Bazılarıysa Vergara'nın içine girdiği kahve çekirdeklerini satın almak istediğini söyledi.

Bu arada, söz konusu fotoğrafın yeni çekilmediğini belirtmek gerekiyor. ABD'li yıldız, yukarıdaki pozu bundan birkaç yıl önce, yine Dünya Kahve Günü için vermişti. Yani gönderi, bugün yeniden paylaşmış oldu...