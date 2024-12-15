Soğanın doğal antibiyotik olduğunu söylüyoruz. Peki bu gerçekten doğru mu?

Özellikle “eski toprak” dediğimiz kişiler, soğanı direkt olarak “doğal antibiyotik” diye nitelendiriyor.

Bu nitelendirmenin ne kadarı doğru? Gerçekten antibiyotik işlevi görüyor mu? Soğana neden doğal antibiyotik deniyor? Anlatalım.

Soğanın içinde antibakteriyel, antiviral ve antifungal bileşenler var.

Soğan doğradığımızda, alisin ve kuersetin gibi, mikroplara karşı etkili bir maddeler açığa çıkıyor. Böylece bakterilerin üremesini engelleyip bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

İçerdiği kükürt gibi bazı bileşikler ise özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları ve soğuk algınlığı gibi problemlerde etkili oluyor.

Antioksidan ve vitamin sağlama özelliğine sahip.

Flavonid ve polifenol gibi güçlü antioksidanlar (hücreleri kanser, kalp hastalıkları ve diğer hastalıklarda karşımıza çıkan serbest radikallere karşı koruyor) da soğanın içinde var ve bu sayede bağışıklık sistemimiz güçleniyor, enfeksiyon direncimiz artıyor. Bunun yanı sıra oksidanlar, iltihaplanmayı azaltıyor..

Soğan, C vitamini ve diğer vitamin-mineraller açısından zengin bir besin olduğundan yine enfeksiyonlara karşı direnç geliştirmede etkili. Yani antibiyotiğin bize sağladığı bazı şeyleri sağlıyor.

Yine de tabii ki antibiyotik yerine sadece soğan yiyerek iyileşme bekleyemeyiz. Sizin için en uygun tedavi yöntemi için doktorunuza danışabilirsiniz.

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