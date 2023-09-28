Şok, 149 bin TL karşılığında çadır satmaya başladı. Bu durum sosyal medyada da gündem oldu...

Türkiye'deki en popüler zincir market zincirlerinden Şok, akıllara durgunluk veren bir işe imza attı. Şirket, 149 bin TL karşılığında çadır satmaya başladı. 3 farklı model olarak satışa sunulan çadırlar, aşırı yüksek fiyatı ile sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Şok'un satışa sunduğu çadırların üreticisi Sönmez Outdoor. Üretici markanın farklı modellerini de satışa sunan Şok, "London Maxia 480" serisindeki çadırlar için 149 bin TL istiyor. Bu arada; söz konusu fiyatların Şok'ta normalden daha uygun olduğunu da söyleyelim. Sönmez Outdoor, kendi internet sitesinde 178 bin 200 TL'lik fiyat biçiyor.

Peki bu çadırlar neden bu kadar pahalı?

Şok'un internet sitesinde de listelenmekte olan London Maxia 480 çadır, 16,2 metrekare yaşam alanı sunuyor. 2+1 şeklinde dizayn edilen çadır, baca çıkışına sahip ve su geçirmiyor. Listeleme sayfasına göre bu çadırda 14 kişi yaşayabiliyor. Tüm bunlara ek olarak; 149 bin TL'ye satın alacağınız çadırın 10 dakikada kolay kurulum imkânı sunduğunu söyleyelim. Ürünü satın almak isterseniz, 6 aya kadar taksit yapabilirsiniz...

Sosyal medyada gündem oldu

Şok'un 149 bin TL karşılığında çadır satacak olması, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatlerinden kaçmadı. Dilerseniz konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlara da bakalım.

Geçmişte A101 de ilginç ürünler satmıştı: