Sağlaklar için inşa edilmiş bir dünyada bir solak olarak günlük ihtiyaçlarınızı karşılarken bile zorlanıyor musunuz? Aslında pek çok ürünün tam da elinize göre olan bir versiyonu var.

Bir ürün üretilirken genelde en geniş müşteri kitlesi göz önüne alınarak tasarlanır ve üretilir. Dünya üzerindeki insanların büyük kısmı sağlak olduğu için ürünler de onlara göre tasarlanıyor. Yine de bir niş market olarak solakları düşünenler de var.

Makaslar

Bütün makaslar aslında bir basit makinedir. Özellikle kumaş makaslarında bir tarafın ağzı keskinken bir tarafın ağzı küttür, delikleri de eşit değildir. Peki bunların hangisinin nasıl olacağı nasıl tasarlanır? Tabii ki sağ ele göre. Neyse ki solaklara göre olan makaslar da artık var.

Dolma kalemler

Benim gibi yazarken bütün yazıyı eliyle dağıtanlar, mürekkebin akışı kesildiği için yazısı bozulanlar elbette vardır. Solakların hem tutuşlarına uygun sapa hem de ters yöne olan el hareketlerine uygun olarak mürekkep akışı sağlayan uçlara sahip kalemler artık üretiliyor.

Konserve açacağı

Konserve açacakları yapıları gereği güçlü elimize oturacak şekilde yapılır. Haliyle konserve açacaklarının yapısı sağ ele göredir. Bu nedenle de sol elle açmak için garip şekillere girmemiz ya da garip açılarla konserve açmamız gerekiyordu.

Cezve

Türk kahvesi bizim mutfağımızda olmazsa olmazlardan biri olarak biliniyor. Kahve yapmak için yeni araçlar ortaya çıkmış olsa da en geleneksel ve en yaygın yöntem cezve. Cezvelerin kahveyi düzgün şekilde dökmek için yapılmış olan ağızlarının yeri, cezveyi sağ elle tuttuğumuz senaryoya göre yapılmıştır. Sol elle kahve dökmek ise büyük bir sorundur.

Kollu Sandalye

Okullardaki sınavlar, okullara giriş sınavları, ALES, KPSS, YDS, LYS, TUS, sonunda S harfi olan ne kadar üç harf kombinasyonu varsa o kadar sınava girip çıkıyoruz. Bu sınavlarda veya bazı okullarda kollu sandalyelere denk geliyoruz. Denk geliyoruz gelmesine de hep yazı yazmak için kullanılan kolçak kısmı yanlış yerde kalıyor, belimiz ağrıyordu.

Fare

Bilgisayar farelerinin hep bilgisayarların sağında durduğunu fark etmişsinizdir. Çoğu solak kişi de fare kullanmayı sağ eliyle yapar. Neden? Simetrik bir fareniz yoksa farenizi sol elle tutmayı denerseniz ne kadar rahatsız olduğunu kendiniz görebilirsiniz. Neyse ki artık solak fareler de var.

Fosforlu Kalem

Fosforlu kalem ile bir şeyi çizerken ne çizdiğinizi görememek tam bir kabusa dönüşebilir. Sayfanın üzerinde çizmek istediğiniz yeri izdüşümsel olarak bulup ona göre körlemesine çizmek zorunda kalıyorsunuz. Kaldı ki fosforlu kalemlerin uçları eğik olduğundan saçma sapan açılarla tarama yapıyorsunuz. Onu düzelteyim derken bu sefer sayfayı yamultuyorsunuz...

Klavye numara padi

Klavyenin sağ tarafında yer alan numaraların bulunduğu kısmı kullanmak pek çoğumuza çok doğal geliyor olsa da solak kişiler için çok kullanışlı değil. Belki günlük kullanımda çok fark etmiyoruz ama bir de muhasebeci veya sürekli numaralar giren bir bankacı olduğunuzu düşünün.