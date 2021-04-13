Son 120 Yıldaki Tüm Depremleri ve Tsunamileri Gösteren Video

PacificTWC YouTube kanalında geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir video, geride bıraktığımız 120 yıl boyunca kaydedilen tüm depremleri gösteriyor. Ayrıca videoda devasa depremlerin neden oldukları tsunamileri ve bu tsunamilerin etkisini nereye kadar sürdürdükleri de görülebiliyor.

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, PacificTWC adlı YouTube kanalında 1901 yılından 2020 yılına kadar 120 yıl boyunca kaydedilen tüm depremleri ve neden oldukları tsunamileri gösteren etkileyici bir video yayınladı. Depremlerin büyüklüklerini, derinliklerini ve neden oldukları tsunamilerin dalga boyutunu gösteren video, özellikle Kuzey Pasifik’te gerçekleşen devasa depremlerin tüm Pasifik’i nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.

Videoda hemen hemen her saniye 1 büyük deprem görüyoruz. Depremler gerçekleştiğinde büyüklüklerine ve derinliklerine göre gerçekleştikleri noktada bir daire oluşuyor. Söz konusu daire, sonraki depremlere yer açmak için yavaş yavaş küçülerek kayboluyor. Ayrıca tsunamiye neden olan bir deprem gerçekleştiğinde deniz üzerinde dalga boyunu gösteren renkte bir flaş oluşuyor.

Geride bıraktığımız 120 yılda tsunamiye neden olan depremler bu şekilde:

Videoda da görebileceğiniz üzere büyük depremlerin çoğu, levha sınırlarında meydana geliyor. “Dalma bölgeleri” olarak da adlandırılan levha sınırlarında okyanus kabukları, kıta levhalarının altına doğru sürükleniyor ya da geri çekiliyor. Bu nedenle de bu bölgelerde mega-tröst depremler gerçekleşiyor ve jeologlar, gelecekte olası tsunamileri önceden tespit edebilmek için bu bölgeleri yakından takip ediyorlar.

Jeoloji, yüzyıllardır üzerinde çalışmalar yapılan bir bilim dalı olsa da sismoloji çağı, 19. yüzyılın sonlarında sismografın icat edilmesi ve 20. yüzyılın başlarında depremlerin kayıt altına alınmasıyla başlamıştı. Bu nedenle videonun başında yalnızca büyük ölçekli depremler gösterilirken; ilerleyen safhalarda küçük depremler de gösterilmeye başlıyor.

1901'den 2020'ye kadarki depremleri gösteren video