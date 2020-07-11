Son 25 Yılın En Parlak Kuyruklu Yıldızı Dünya'dan Geçiyor

Son çeyrek yüzyılın en parlak kuyruklu yıldızı olan Neowise Kuyruklu Yıldızı, önümüzdeki iki hafta içerisinde Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacak. Kuyruklu yıldızın bir sonraki geçişi 7 bin yıl sonra gerçekleşecek.

Yeni keşfedilen bir kuyruklu yıldız, oldukça etkileyici bir görüntü sunarak Dünya’dan geçiyor. Yaklaşık çeyrek yüzyıldır Kuzey Yarımküre’den görülebilen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise Kuyruklu Yıldızı, bir hafta önce Merkür’ün yörüngesinden geçti.

Kuyruklu yıldızın Güneş’e olan yakınlığı yüzeyini yakarak toz ve gaz çıkmasına neden oluyor ki bu da çok daha büyük bir kuyruğunun oluşmasına neden oluyor. İşte bu kuyruklu yıldız bize doğru yaklaşıyor ve iki hafta içerisinde en yakın noktasına ulaşacak.

Neowise Kuyruklu Yıldızı

NASA’nın Neowise isimli kızılötesi uzay teleskopu, geçtiğimiz mart ayında söz konusu kuyruklu yıldızı keşfetmişti. Bu görevde yer alan bilim insanları, kuyruklu yıldızın yaklaşık 5 km uzunluğunda olduğunu söylerken külrengi materyallerle kaplı çekirdeğinin 4,6 milyar yıl öncesine yani Güneş Sistemi’nin kökenine dayandığını ifade etti.

Kuyruklu yıldız, Dış Güneş Sistemi’ne yöneldiğinde ağustos ayı ortalarına kadar Kuzey Yarımküre’den görülebilir olacak. Hiç ışık kirliliğinin olmadığı ya da çok az olduğu karanlık gökyüzünde görülebilir olan kuyruklu yıldızın kuyruğunun görülebilmesi için çiftli dürbün gerekiyor.

Kuyruklu yıldızın bir sonraki geçişinin 7 bin yıl sonra olacağını söyleyen NASA baş araştırmacısı Joe Masiero “bir sonraki geçişi beklemeyi tavsiye etmem” dedi. Masiero, Kuzey Yarımküre’de 1990’ların ortasından bu yana görülen en parlak kuyruklu yıldız olduğunu da dile getirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar ise kuyruklu yıldıza ufak bir bakış atabildi.