Son 2 Ayda 1 Milyona Yakın Kişi Borsadan Elini Ayağını Çekti

Borsada 2023 yılının sonundaki yatırımcı sayısı 7 milyon 643 bin 867 oldu. Ekim ayından bu yana 912 bin yatırımcının borsadan çıktığı göze çarptı.

Yılın son dönemlerinde mevduat faizlerindeki yükseliş ivmesi görmüştük. Bu dönemde bazı yatırımcılar faizlere yönelmeyi tercih ederken, borsada da Ekim ayındaki rekor yatırımcı sayısının düştüğünü görüyoruz.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Aralık 2023'te yatırımcı sayısı 7 milyon 643 bin 867 oldu. Ekim ayındaki rekor ise 8,6 milyon yatırımcı idi.

Yatırımcı sayısında bir ayda rekor düşüş

Bir önceki ayın borsa yatırımcı sayılarına baktığımızda, Aralık ayında 512 bin yatırımcı Borsa İstanbul'dan ayrıldı. Bu durum bir rekor olarak karşımıza çıkıyor. Yine de yıllara göre baktığımızda borsa yatırımcılarının sayısının gittikçe arttığını görüyoruz.

Borsa yatırımcısı sayısı 2021'de 2 milyon, 2022'de ise 3 milyon eşiğini geride bırakmıştı. Son iki ayda borsadan çıkan yatırımcı sayısı, birkaç yıl önce borsadaki toplam yatırımcı sayısına yakın oldu.

Rekor sayıda halka arz yaşandı

Borsadaki yatırımcı artışının en önemli nedenlerinden biri de halka arzlar olmuştu. Geçtiğimiz yıl toplam 54 halka arz gerçekleştirilmişti ve bu alanda rekor kırılmıştı. Özellikle yılın son çeyreğinde halka arzlara çok büyük katılım gerçekleşmişti. Sıkılaşma döngüsünün görüldüğü 2023 sonunda ise mevduat faizlerine yönelenlerin sayısı gittikçe artıyordu.

Yatırımcı sayısının görece stabil kaldığı 2022 yılında Borsa İstanbul, çoğu büyük borsayı geride bırakarak en çok artış gösteren borsalardan biri olmuş ve 2000'li yıllardaki en iyi performansını göstermişti. Ekim 2023 sonrasında Borsa, güçlü rakiplerinin de etkisiyle endeks düzeltme sürecine geçmişti.