Güney Kore merkezli dev otomobil üreticisi Hyundai, yeni elektrikli otomobili Ioniq 5'in konsept görsellerini yayınladı. Tanıtım sırasında donanım hakkında birkaç detaya veren şirket, Ioniq 5'in 500 km menzile ve 600 volt şarj desteğine sahip olacağını belirtti.

Hyundai, elektrikli otomobilleri Ioniq 5’in konsept görünümünü ve araç ile ilgili bazı detayları paylaştı. 2019 yılında çıkan 45 EV konsepti ile son derece benzerlik gösteren bu yeni araç, retro denilebilecek bir tasarıma sahip.

500 kilometreden daha fazla yol menziline ve hızlı şarj özelliğine sahip olacak Ioniq 5, şubat ayında piyasaya sürülecek ve bu yılın ikinci çeyreğinde Amerika’da satışa sunulacak.

Ioniq 5, saatte 100 km hıza 5,4 saniyede çıkıyor

Hyundai Ioniq 5, standart bir tampona sahip gibi görünse de far grubunda kullanılan köşeli tasarım, araca fütüristik bir görünüm kazandırmış. Lastiklerde kullanılan 20 inç boyutundaki farklı yapıya sahip jantlar da bu görünümü devam ettirmeye yeterli olmuş.

Ancak Ioniq 5 sadece tasarım olarak değil, aynı zamanda donanım açısından da ilgi çeken bir otomobil olmuş. Sahip olduğu 600 volt şarj desteği ile bataryaları 18 dakikada %80 doldurabilen Ioniq 5, tek seferde 500 kilometreden fazla sürüş menziline sahip. Araç, ayrıca saatte 100 kilometre hıza 5,4 saniyede çıkabiliyor.

Hyundai’nin arkadan itişli E-GMP gövdesi üzerine inşa edilen otomobil, aynı zamanda 4 tekerlekten çekiş sistemine de sahip. Ioniq 5, 3,5 kW’lik yerleşik bir jeneratöre sahip ve bu sayede koşu bandından fırına kadar birçok elektrikli cihazı çalıştırabiliyor.