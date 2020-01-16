Sony, PlayStation 5'i İlk Kez Şubat Ayında Gösterebilir

Sony, her yıl düzenlenen Destination PlayStation etkinliğinde iş ortaklarına ,şirketin yıllık planlarını görme şansı veriyor. Japon şirket bu yılki etkinlikte, PlayStation 5'i kapalı kapılar ardında iş ortaklarına tanıtabilir.

Sony, PlayStation 4'ü New York'ta gerçekleşen ve "PlayStation Meeting" adı verilen özel bir etkinlikle tanıtmıştı. Şirketin bu yıl da benzer şekilde, PlayStation 5'i piyasaya sürmeden önce yeni nesil konsolun özelliklerini ve oyunlarını gösteren bir etkinliğe ev sahipliği yapması bekleniyor.

Konsol üreticisi, henüz resmi bir açıklama yapmamasına rağmen, yeni bir etkinliğinin yaklaşmakta olduğuna dair kanıtlar var. Gazeteci Mike Futter, Sony'nin PS5'i yıllık Destination PlayStation etkinliğinde göstereceğini doğruladı. Destination PlayStation, Sony'nin yayıncılara, distribütörlere ve iş ortaklarına gelecek planlarını açıkladığı, kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantı.

Futter'a göre şubat ayında gerçekleşmesi planlanan etkinliği bu yıl Sony yerine "büyük bir distribütör" yönetecek. Sony, bu yıl E3 etkinliğine yine katılmayacağını açıkladı ve bu kararın nedeni olarak özel bir PlayStation etkinliğini varsayabiliriz. Ayrıca Sony'nin PS5'i tanıtmak için PAX East ve Game Developers Conference'tan önce bir başka PlayStation Meeting etkinliği düzenleyeceğine dair yaygın bir söylenti de var.

Destination PlayStation, büyük bir etkinlik olmayacak gibi görünüyor. Sony'nin yeni nesil konsolunu neden iş ortaklarına bizzat sunmayacağı merak konusu. Ancak yakında konuyla ilgili daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

Sony, 31 Ocak 2013'te yaptığı açıklama ile şubat ayında bir PlayStation etkinliği düzenleyeceğini açıklamış, bu etkinlikte de yeni oyun konsolu PlayStation 4'ü gün yüzüne çıkarmıştı. Şirketin benzer bir hamle ile PlayStation 5'i göstermesi çok da şaşırtıcı olmaz.