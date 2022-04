Sony, Daha Fazla Oyun Stüdyosu Almayı Planlıyor

Microsoft'un Activision Blizzard hamlesinden sonra Sony'den yeni açıklama geldi. Sony CEO'su, daha fazla oyun stüdyosu satın alarak büyümeye devam etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Oyun sektöründeki rekabet giderek kızışmaya devam ediyor. Oyunlara karşı ilginin çok büyük olması ve sektörün sürekli gelişen bir alan olması sebebiyle dev şirketler bu alanda yatırımlar yapıyor. Bundan iki ay öncesinde Microsoft ünlü oyun şirketi Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolar gibi astronomik bir fiyata satın almayı planladığını açıklamış; bu açıklama oyun sektöründe ‘buzlu su’ tadında bir şok etkisi yaratmıştı. Bu gelişme sonrasında hisseleri yere çakılan Sony’den ise tepkisini gösteren bir açıklama gelmişti.

Şimdiyse Sony Interactive Entertainment CEO’su Jim Ryan’dan Sony’nin izleyeceği politikayla ilişkili yeni bir açıklama geldi. Ryan, şirketin 2021 ve 2022’de satın almayı planladıklarını açıkladıkları oyun stüdyolarından ayrı olarak daha fazla oyun stüdyosunu bünyesine katmayı hedeflediğini bildirdi.

"Kesinlikle daha fazlasını beklemeliyiz"

PlayStation podcast’inde Sony’nin stüdyo satın alma planlarına dair açıklamalarda bulunan Ryan, “Şu anda PlayStation Studios ile gerçekten iyi bir yerdeyiz ve son birkaç yıldır öyleyiz. Yaptıkları oyunların kritik başarısı ve ticari başarısı, bize içerik oluşturmaya büyük yatırım yapma izni verdi.” şeklinde kaydetti. Bununla birlikte Ryan, "Stüdyolarımızı organik olarak büyütüyoruz ve satın alma yoluyla büyüyoruz. 2021 boyunca beş stüdyo satın aldık, Bungie ile görüşme halindeyiz ve daha fazlasını planladık. Bu bizi başarının başarıyı getirdiği bir döngüye, erdemli bir döngüye sokuyor.” diye de sözlerine ekledi.

Aslında bakarsanız bu, Ryan'ın Sony'nin stüdyo satın alma konusundaki niyetlerine dair açık sözlü davrandığı ilk sefer de değil. Örneğin, şirketin Bungie'yi satın almayı istediğini açıklanmasının ardından yaptığı bir açıklamada Ryan, "Kesinlikle daha fazlasını beklemeliyiz. Hiçbir şekilde işimiz bitmedi. PlayStation ile gidecek çok yolumuz var," ifadelerini kullanmıştı. Yapılan bu yeni açıklama ise Ryan’ın bahsettiği ‘daha fazlası’nın yolda olduğunu gösteriyor.

Sony'nin son olarak Haven Studios’u satın aldığı geçtiğimiz ay duyurulmuş; şirket ocak ayında ise Destiny’nin ardındaki stüdyo olan Bungie’yi satın almıştı. Bundan öncesinde, 2021 yılında ise Sony Valkyrie Entartainment, Housemarque, Bluepoint, Firesprite ve Nixxes gibi beş stüdyoyu daha bünyesine dahil etmişti.

"Tek oyunculu anlatıya dayalı oyunları yapmaya devam edeceğiz”

Genel duruma bakacak olursanız şu anda Sony, oldukça yoğun ve geleceğe yönelik bakan bir zamanda gibi duruyor ki bu stüdyo satın almalarının da o geleceğin temellerini atmanın büyük bir parçası olduğu söylenebilir. Sony'nin bundan sonra hangi stüdyolarda gözü olduğunu bilmesek de gelişmelerin ışığında bunların, diğer satın alınan stüdyolar gibi, PlayStation planlarında kendisine yardımcı olabilecek stüdyolar olacağı ön görülüyor.

Mesela, Sony'nin 2026 yılına kadar, oyuncuları olabildiğince uzun süre oyunda tutmayı hedefleyen ve sürekli genişleyen 10 oyun yayınlama sözü vererek bu alanda büyük bir adım atmak istediğini biliyoruz. Bu yeni oyunlara dair şimdilik açıkça detay verilmedi, ancak PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst, konuya dair daha önce yaptığı bir açıklamada bu oyunların şu anda şirketin geliştirmekte veya kavramsallaştırma aşamasında olduğu birkaç oyun oyduğunu ifade etmişti.

Tek oyunculu oyunlar da gelmeye devam edecek

Tabii bu, PlayStation'da yüksek kaliteli tek oyunculu oyunlar görmeyi bırakacağımız anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada Sony’nin tek oyunculu oyunlara olan bağlılığını hatırlatan Hulst, “Açıkçası Ghost of Tsushima, The Last of Us ve Horizon Forbidden West her zaman bu tek oyunculu anlatıya dayalı oyunları yapmaya devam edeceğiz” şeklinde aktarmıştı.

Bununla birlikte Sony, Haziran 2022'de piyasaya sürülecek olan PlayStation Plus'ın yeni, üç katmanlı sürümünü de duyurmuş; Xbox Game Pass'in aksine, bu yeni PlayStation Plus hizmetinin aboneliğin bir parçası olarak, şirketin yeni birinci taraf sürümlerine ilk gün sahip olmayacağı belirtilmişti.

PlayStation podcast'inde bu konuya da değinen Ryan, bu oyunları piyasaya çıkar çıkmaz bir abonelik hizmetine sokmanın bu erdemli döngüyü kıracağını ve şu anda yaptıkları şekilde yatırım yapamayacaklarını ifade ederek, “Yani yapmıyoruz. Sahip olduğumuz ve uzun yıllardır bize iyi hizmet eden yaklaşıma bağlı kalacağız." şeklinde kaydetti.