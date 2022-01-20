Geçtiğimiz günlerde gündeme adeta çığ gibi düşen; Activision'ın Microsoft tarafından satın alınması hakkında Sony'den beklenen açıklama nihayet geldi.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Activision'ı akıl almaz bir fiyata satın alacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından olan Sony'ye olmuş; şirketin hisseleri bir anda çakılmıştı. Satın alma hakkında Sony tarafından açıklama bugün geldi ve Microsoft'un Activision oyunlarının çok platformlu olmaya devam etmesinin gerektiğini belirtti.

Sony, The Wall Street Journal'a Activision Blizzard'ın Microsoft tarafından alınması hakkında birtakım açıklamalarda bulundu. Bir Sony sözcüsü; "Microsoft'un sözleşmeye dayalı anlaşmalara uymasını ve Activision oyunlarının çok platformlu olmasını sağlamaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Sony, Activision Blizzard'ı aldığı için Micosoft'a tepkili

PlayStation, Activision ile uzun süredir bir iş ortaklığı yaptı ve yıllardır Call of Duty'nin pazarlama haklarına sahip. Sony şu anda çeşitli süreli anlaşmalar, güçlendirmeler ve diğer özel içerikler için Activision'a ödeme yaparken, PlayStation markası Call of Duty reklamlarında görünmeye devam ediyor.

Microsoft adına, Xbox başkanı Phil Spencer daha önce "toplulukları diğer platformlardan uzaklaştırma niyeti" olmayacağını söylemişti. Çok platformlu Call of Duty: Warzone gibi mevcut oyunların, Microsoft'un 2023'te Activision Blizzard'ı satın alması tamamlandıktan sonra da PlayStation'dan kalkmaması kuvvetle muhtemel.