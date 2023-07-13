Sony, engelli oyuncular için özel bir PlayStation 5 kolu geliştirdi. Access isimli bu kumanda, özelleştirilebilir yapısı ve rahat kullanım imkanı ile engelli oyunseverlerin çok daha kolay ve konforlu şekilde oyun oynayabilmesini sağlıyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 3 Ocak'ta engelli oyunseverleri mest edecek bir duyuru yapmıştı. CES 2023'e özel duyuru yapan şirket, "Project Leonardo" olarak anılan yeni bir PlayStation 5 kolu tanıtmıştı. Oyun kolu, özellikle engelli bireylerin oyun dünyasına erişmesi ve deneyimlerini son raddede yaşamasını sağlamayı hedefliyor.

Sony, geçtiğimiz ay, yeni kolundan detaylı yeni görselleri paylaşarak resmî ismini de "Access" olarak belirlemişti. Access kontrolcüsünün görsellerine, sahip olduğu donanımlara ve çıkış tarihine ise sizin için derlediğimiz aşağıdaki bilgilerden ve görsellerden ulaşabilirsiniz.

Karşınızda yeni Access kontrolcüsü:

Dairesel bir yapıya sahip olan Project Leonardo, tüketicinin ihtiyacına göre özelleştirilebiliyor. Kol, bir dairesel hub, analog kontrolcü ve 8 adet de buton içeriyor. Tuş başlıkları ise farklı şekillerde ve boyutlarda satın alınabiliyor. Düz, yastık şeklinde, geniş ve düz, dışa doğru sarkan ve kıvrımlı tuş başlıkları tercih edilebiliyor.

Kullanıcılar, her tuşun başlığını ayrı ayrı değiştirebiliyor, böylece koldaki tuşların hangi tuş olduğunu sadece üzerindeki şekillerden değil, başlığın kendi fiziksel yapısıyla anlayabiliyor.

Access, mevcut PlayStation 5 kolu DualSense ile birlikte de kullanılabiliyor.

Access kontrolcüsüne özel arayüz de ilk kez, geçen ay gösterilmişti:

Sony, PlayStation 5 Access kontrolcüsü için özel bir arayüz de geliştirdi. Arayüz, tıpkı tuşlar gibi kullanıcı tarafından istenilen şekilde özelleştirilebiliyor, her tuşun fonksiyonu ayrı ayrı ayarlanabiliyor.

PlayStation 5 Access çıkış tarihi:

PlayStation Access 5 kontrolcüsü için ön sipariş tarihi 21 Temmuz olarak belirlenirken resmi çıkış tarihi 6 Aralık olarak duyuruldu.