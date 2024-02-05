“Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?” sorusu gibi taraftar niteliği taşıyan “Pepsi mi, Coca-Cola mı?” sorusu, insanları ikiye bölüyor. Ancak Pepsi ve Coca-Cola’yı biz rakip olarak görsek de aslında tam anlamıyla rakip değiller. Nasıl ya?

Pepsi de Coca-Cola da birbirine benzeyen gazlı içecekler. Ancak bizlere sorsanız birbirlerinden büyük farkları var ve bu farkları gözeterek birini daha çok seviyoruz. Markalardan birini sevme sebebimizin tat olduğunu düşünüyoruz fakat tattan çok öte bir şey var.

Yediğimiz ve içtiğimiz ürünleri daima tadına göre kategorilendirsek de markalar, biz farkında olmadan bize hitap edecekleri özellikleri yakalayabiliyor. “Bunun Pepsi ve Coca-Cola’nın rakip olmamasıyla ne ilgisi var?” diyorsanız sizi aşağı doğru alalım.

Coca-Cola ile Pepsi logoları bize bazı ipuçları veriyor.

Pepsi ve Coca-Cola markalarının taa 1905 tarihli logolarına baktığımızda dikkat çekici bir şeyle karşılaşıyoruz. Coca-Cola’nın logosu daha sonra hiç değişmemişken Pepsi’ninki bugünküne kıyasla bambaşka! Sanki başka bir markaya ait.

Şimdi aşağıdaki GIF üzerinden logo değişimlerini izleyelim ve iki dev markanın evrim süreçlerini görelim:

Sizce Pepsi’nin bu kadar sık logo değiştirme sebebi ne olabilir? Grafik tasarımcılarından mı sıkılıyorlar, kararsız mı kalıyorlar, taze bir görünüm mü yaratmaya çalışıyorlar?

Sorunun cevabı, markaların arasındaki farkın, tattan bağımsız olduğunu gösterecek bize. Bu kısmı unutmayın, içeriğin sonunda çok daha iyi anlayacaksınız.

İnsanların birçoğunun Coca-Cola'yı sevdiğini söylemeleri, tat farkını bir gurme gibi ayrıştırabildikleri anlamına gelmiyor.

“Ben Coca-Cola’yı tek yudumda tanırım.” diyenlerdenseniz kendinize çok güvenmeyin. 1980 yılında yapılan “Pepsi Challenge (Pepsi Düellosu)”, gözleri bağlı insanlara Pepsi ve Coca-Cola verilerek hangisinin daha iyi olduğunun sorulmasını içeriyordu.

Sonuç olarak insanların birçoğu, Pepsi’yi tercih etti! Üstelik sokaktan 10 kişi çevirip "Sizce Pepsi mi, Coca-Cola mı?" diye sorsanız muhtemelen 9’u Coca-Cola diyecek kişilerdi. İşte bu yüzden aslında markalara bağlılıklarımız sadece tattan ibaret değil. Pepsi’nin de Coca-Cola’nın da farklı taktikleri var.

İki marka da birbirinden farklı satış politikalarına sahip.

Coca-Cola reklamlarını, logolarını, maskotlarını düşünürseniz markanın, geleneklerine her zaman bağlı olduğunu görebilirsiniz. 1900’lerde ne ise şimdi de o. Coca-Cola denince akla gelen Noel Baba ve kutup ayıları hep vardı ve hep var olacak. Hatta Coca-Cola bir keresinde tat değişimine gittiğinde markanın hayranları eylem bile düzenledi.

Pepsi ise değişime ve yeniliklere çok daha açık. Logosu, reklam kampanyaları, maskotları her zaman değişiyor. Tek bir maskot ya da reklam yüzü yok. Michael Jackson’ın, Britney Spears’ın ve hatta Kendall Jenner’ın zirve zamanlarında Pepsi iş birliklerini görebiliyoruz. Yenilik yapmak, markanın genlerinde var diyebiliriz.

Coca-Cola kitlesi sabitlik ve tutarlılık isterken Pepsi kitlesi yeni tüketicilere hitap etmeye daha yatkın.

Coca-Cola ufak bir tat değişimine gideceğinde insanların bu kadar hayal kırıklığına uğramasından da anlayabileceğimiz üzere markanın kitlesi değişim istemiyor. 1900’lü yılların başında ne ise hep öyle kalsın istiyor. Bu yüzden Coca-Cola, yeni tüketici arayışına girmekten ziyade mevcut sevenlerini mutlu etmeye odaklanıyor.

Pepsi ise değişime daha fazla açık, yeni tüketicilere hitap ediyor. Başta bahsettiğimiz logo değişimi şimdi anlam bulmuş olmalı. Yenilik, yenilik yenilik…

Kısacası Coca-Cola ve Pepsi markalarının tam anlamıyla bir rekabet içinde olmamasının sebebi birbirinden bağımsız kitlelere hitap ediyor olmaları. Coca-Cola, marka değerlerini muhafaza ederek kendi tüketicilerini elinde tutmayı hedeflerken Pepsi sürekli değişerek yeniliklere açık tüketicileri hedef alıyor.

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