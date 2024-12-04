Sony, PlayStation'ın 30. yılına özel bir test başlattı. 10 sorudan oluşan bu test, ikonik konsolun tarihine odaklanıyor. Testin sonunda ise özel duvar kâğıtlarına erişim hakkı tanınıyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation'ın 30. yıl dönümü için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu bağlamda; geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, 30. yıla özel bir kampanyadan bahsetmiştik.

Bugünse Sony'den, PlayStation'ın 30. yıl dönümü için yeni bir hamle geldi. Şirket, resmî internet sitesinde PlayStation için bir test başlattı. PlayStation'ın tarihine odaklanan bu testin sonuna ulaşan kullanıcılar, özel duvar kâğıtlarına erişim hakkı kazanacaklar.

10 sorudan oluşan test, Türkçe dil desteğine de sahip

PlayStation'ın resmî internet sitesine girdiğimizde 10 sorudan oluşan testin Türkçe dil desteğine de sahip olduğunu görüyoruz. Sorular ise ilk PlayStation'dan son modele kadar konsollar ile oyunlarla ilgili ve çok da zorlayıcı değil.

PlayStation'ın 30. yıla özel kampanyasıyla ilgili detaylı bilgi için:

Eğer siz de PlayStation için oluşturulan testi yapmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.