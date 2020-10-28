Sony'den Travis Scott'lı PS5 Tanıtım Videosu

Sony, PlayStation 5 için bir küresel lansman videosu yayınladı. İnsanların içindeki keşfetme duygusuna odaklanan tanıtım videosu, Travis Scott tarafından seslendiriliyor. Sony, bu videonun oyunseverleri heyecanlandıracağını ifade ediyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yaklaşan oyun konsolu PlayStation 5 için küresel bir lansman videosu yayınladı. Daha çok yenilikleri keşfetmek üzerine hazırlanan video, etkileyici grafiklerle oyuncuların heyecanlarını bir nebze de olsa artıracak gibi görünüyor.

Sony Interactive Entertainment Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Lempel, hazırlanan tanıtım videosu ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Her PlayStation lansmanında destansı ve ikonik bir his yaratmak istediklerini söyleyen Lempel, yine böyle bir şey hazırladıklarını ve PlayStation 5'le yaşanacak olan benzersiz deneyimler için heyecan yaratmak istediklerini ifade ediyor.

Lempel, lansman videosuna ilişkin açıklamalarında, her insanın içinde keşfetme duygusunun olduğunu ifade ediyor. İnsanların sadece oyun oynarken değil olağan yaşamlarında da bu duyguyla var olduklarını ifade eden Lempel, PlayStation 5'in küresel lansman tanıtım videosunda da bu yüzden bu tema üzerinde yoğunluştuklarını ifade ediyor.

Eric Lempel, videoyu oluştururken ikonik bir sese ihtiyaç duyduklarını, bu yüzden de yeni iş ortakları Travis Scott'ın sesini kullanmayı tercih ettiklerini ifade ediyor. Videonun PlayStation 5 hayranları tarafından beğenileceğine inandığını söyleyen Lempel, oyuncuları PlayStation 5'in yeniliklerini keşfetmeye de davet ediyor.

İşte PlayStation 5 için hazırlanan küresel lansman videosu