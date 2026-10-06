PlayStation'da 'Sonbahar Maceraları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 10 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyükten küçüğe pek çok oyunu kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Sonbahar Maceraları" indirimleri başlamış durumda.
Sonbahar Maceraları indirimleri kapsamında bağımsız oyunlar özelinde büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
İçerikten Görseller
PlayStation 'Sonbahar Maceraları' indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Assassin's Creed Black Flag Resynced
|2.579 TL
|2.321,10 TL (-%10)
|Hell Let Loose: Vietnam
|1.949 TL
|1.754,10 TL (-%10)
|Marvel's Spider-Man 2
|2.799 TL
|1.399,50 TL (-%50)
|Baldur's Gate 3
|2.499 TL
|1.749,30 TL (-%30)
|Gang Beasts
|699 TL
|279,60 TL (-%60)
|The Sinking City 2
|2.149 TL
|1.934,10 TL (-%10)
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|459 TL
|229,50 TL (-%50)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|1.749
|874,50 TL (-%50)
|The Last of Us Part II Remastered
|2.149 TL
|1.289,40 TL (-%40)
|Raft
|839 TL
|562,13 TL (-%33)
|Disney Dreamlight Valley
|1.399 TL
|839,40 TL (-%40)
|Hades II
|1.299 TL
|909,30 TL (-%30)
|The Forest
|595 TL
|178,50 TL (-%70)
|Poppy Playtime: Chapter 5
|849 TL
|721,65 TL (-%15)
|Beast of Reincarnation
|2.349 TL
|1.879,20 TL (-%20)
|Stray
|1.049 TL
|629,40 TL (-%40)
|Anno 117: Pax Romana
|2.099 TL
|1.364,35 TL (-%35)
|Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered
|172,88 TL
|86,44 TL (-%50)
|House Flipper 2
|1.399 TL
|839,40 TL (-%40)
|MX vs ATV Legends
|1.399 TL
|349,75 TL (-%75)
PlayStation 'Sonbahar Maceraları' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.