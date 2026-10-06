PlayStation'da 'Sonbahar Maceraları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 10 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation Store'da 'Sonbahar Maceraları' indirimleri başladı. Kampanya kapsamında birçok büyük ve önemli oyunda indirimler sunuluyor.

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyükten küçüğe pek çok oyunu kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Sonbahar Maceraları" indirimleri başlamış durumda.

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Sonbahar Maceraları indirimleri kapsamında bağımsız oyunlar özelinde büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

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PlayStation 'Sonbahar Maceraları' indirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Assassin's Creed Black Flag Resynced 2.579 TL 2.321,10 TL (-%10) Hell Let Loose: Vietnam 1.949 TL 1.754,10 TL (-%10) Marvel's Spider-Man 2 2.799 TL 1.399,50 TL (-%50) Baldur's Gate 3 2.499 TL 1.749,30 TL (-%30) Gang Beasts 699 TL 279,60 TL (-%60) The Sinking City 2 2.149 TL 1.934,10 TL (-%10) Marvel's Spider-Man: Miles Morales 459 TL 229,50 TL (-%50) Mount & Blade II: Bannerlord 1.749 874,50 TL (-%50) The Last of Us Part II Remastered 2.149 TL 1.289,40 TL (-%40) Raft 839 TL 562,13 TL (-%33) Disney Dreamlight Valley 1.399 TL 839,40 TL (-%40) Hades II 1.299 TL 909,30 TL (-%30) The Forest 595 TL 178,50 TL (-%70) Poppy Playtime: Chapter 5 849 TL 721,65 TL (-%15) Beast of Reincarnation 2.349 TL 1.879,20 TL (-%20) Stray 1.049 TL 629,40 TL (-%40) Anno 117: Pax Romana 2.099 TL 1.364,35 TL (-%35) Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered 172,88 TL 86,44 TL (-%50) House Flipper 2 1.399 TL 839,40 TL (-%40) MX vs ATV Legends 1.399 TL 349,75 TL (-%75)

PlayStation 'Sonbahar Maceraları' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.