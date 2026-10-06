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PlayStation'da 'Sonbahar Maceraları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 10 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

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PlayStation Store'da 'Sonbahar Maceraları' indirimleri başladı. Kampanya kapsamında birçok büyük ve önemli oyunda indirimler sunuluyor.

PlayStation'da 'Sonbahar Maceraları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 10 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyükten küçüğe pek çok oyunu kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Sonbahar Maceraları" indirimleri başlamış durumda.

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Sonbahar Maceraları indirimleri kapsamında bağımsız oyunlar özelinde büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

İçerikten Görseller

PlayStation'da 'Sonbahar Maceraları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 10 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!
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PlayStation 'Sonbahar Maceraları' indirimleri

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Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Assassin's Creed Black Flag Resynced 2.579 TL 2.321,10 TL (-%10)
Hell Let Loose: Vietnam 1.949 TL 1.754,10 TL (-%10)
Marvel's Spider-Man 2 2.799 TL 1.399,50 TL (-%50)
Baldur's Gate 3 2.499 TL 1.749,30 TL (-%30)
Gang Beasts 699 TL 279,60 TL (-%60)
The Sinking City 2 2.149 TL 1.934,10 TL (-%10)
Marvel's Spider-Man: Miles Morales 459 TL 229,50 TL (-%50)
Mount & Blade II: Bannerlord 1.749 874,50 TL (-%50)
The Last of Us Part II Remastered 2.149 TL 1.289,40 TL (-%40)
Raft 839 TL 562,13 TL (-%33)
Disney Dreamlight Valley 1.399 TL 839,40 TL (-%40)
Hades II 1.299 TL 909,30 TL (-%30)
The Forest 595 TL 178,50 TL (-%70)
Poppy Playtime: Chapter 5 849 TL 721,65 TL (-%15)
Beast of Reincarnation 2.349 TL 1.879,20 TL (-%20)
Stray 1.049 TL 629,40 TL (-%40)
Anno 117: Pax Romana 2.099 TL 1.364,35 TL (-%35)
Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered 172,88 TL 86,44 TL (-%50)
House Flipper 2 1.399 TL 839,40 TL (-%40)
MX vs ATV Legends 1.399 TL 349,75 TL (-%75)

PlayStation 'Sonbahar Maceraları' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

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