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SPOILER: GTA 6'nın 25 Dakikalık Yeni Videosu Sızdı! (Ana Karakter Sokakta Çırılçıplak Dolaşıyor)

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Cyberleek uzun süren sessizliğin ardından GTA 6'dan 25 dakikalık yeni bir video daha paylaştı.

SPOILER: GTA 6'nın 25 Dakikalık Yeni Videosu Sızdı! (Ana Karakter Sokakta Çırılçıplak Dolaşıyor)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Rockstar Games'in Netflix'teki tanıtımının ardından Cyberleek, GTA 6 konusunda sessizliğe bürünmüştü. Bugun ise o sessizlik tekrar bozuldu.

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Geçtiğimiz dakikalarda yayımlanan GTA 6'nın yeni 25 dakikalık sızıntısında oyundaki yarış etkinliklerini, kıyafet değiştirme mekaniklerini ve bazı ara sahneleri görüyoruz.

İçerikten Görseller

SPOILER: GTA 6'nın 25 Dakikalık Yeni Videosu Sızdı! (Ana Karakter Sokakta Çırılçıplak Dolaşıyor)
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Videoyu yasal sebeplerden paylaşamıyoruz

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Şu anda video sosyal medyada da hızla yayılmaya başlamış durumda fakat tahmin edebileceğiniz üzere yasal sebeplerden paylaşmamız mümkün değil.

Ayrıca bazı ara sahneler ve görevler de yer aldığından eğer spoiler yemek istemiyorsanız videoyu izlemenizi tavsiye etmiyoruz.

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