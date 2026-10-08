Cyberleek uzun süren sessizliğin ardından GTA 6'dan 25 dakikalık yeni bir video daha paylaştı.

Rockstar Games'in Netflix'teki tanıtımının ardından Cyberleek, GTA 6 konusunda sessizliğe bürünmüştü. Bugun ise o sessizlik tekrar bozuldu.

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Geçtiğimiz dakikalarda yayımlanan GTA 6'nın yeni 25 dakikalık sızıntısında oyundaki yarış etkinliklerini, kıyafet değiştirme mekaniklerini ve bazı ara sahneleri görüyoruz.

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Videoyu yasal sebeplerden paylaşamıyoruz

Şu anda video sosyal medyada da hızla yayılmaya başlamış durumda fakat tahmin edebileceğiniz üzere yasal sebeplerden paylaşmamız mümkün değil.

Ayrıca bazı ara sahneler ve görevler de yer aldığından eğer spoiler yemek istemiyorsanız videoyu izlemenizi tavsiye etmiyoruz.