246 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle bağımsız oyunları sevenlerin beğeneceği bir oyun ücretsiz olmuş durumda.
Pony Island'ı 12 Ekim tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.
Pony Island nasıl bir oyun?
Pony Island gizlenmiş bir şekilde tasarlanmış belirsiz bulmaca oyunu. Cehennemin sınırında, Şeytan'ın ta kendisi tarafından oluşturulmuş kötü niyetli ve arızalı bir atari makinesinde kapana kıstırılmışsın. Bu oyun poniler hakkında değil.
Pony Island'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.