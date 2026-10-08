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PlayStation'da Oyuncuların Seçimi İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

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PlayStation Store'da "Oyuncuların Seçimi" indirimleri başladı. Kampanya kapsamında 2.000'i aşkın oyunda %80'e varan indirimler sunuluyor.

PlayStation'da Oyuncuların Seçimi İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise "Oyuncuların Seçimi" indirimleri başlamış durumda.

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Oyuncuların Seçimi indirimleri kapsamında 2.000'i aşkın oyunda %80'e varan oranda indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

İçerikten Görseller

PlayStation'da Oyuncuların Seçimi İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)
PlayStation Oyuncuların Seçimi İndirimleri

PlayStation "Oyuncuların Seçimi" indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

PlayStation Oyuncuların Seçimi İndirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Palworld 1.015 TL 710,50 TL (-%30)
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight 2.999 TL 2.099,30 TL (-%25)
007 First Light 2.999 TL 2.099,30 TL (-%30)
NBA 2K27 3.999 TL 2.679,33 (-%33)
EA SPORTS College Football 27 3.999 TL 1.999,50 TL (-%50)
Red Dead Online 699 TL 349,50 TL (-%50)
Red Dead Redemption 2 2.099 TL 524,75 TL (-%75)
ARC Raiders 2.090 TL 1.045 TL (-%50)
Ready or Not 2.149 TL 1.611,75 TL (-%25)
SAROS 3.449 TL 2.586,75 TL (-%25)
Farming Simulator 25 1.299 TL 974,25 TL (-%25)
EA SPORTS Madden NFL 27 3.999 TL 1.999,50 TL (-%50)
TEKKEN 8 1.749 TL 1.049,40 TL (-%40)
Clair Obscur: Expedition 33 1.749 TL 1.399,20 TL (-%20)
Mafia: Definitive Edition 1.549 TL 232,35 TL (-%85)
Marvel's Spider-Man Remastered 466,78 TL 270,73 TL (-%42)
Mafia: The Old Country 1.949 TL 1.169,40 TL (-%40)
Mortal Kombat 1 1.749 TL 349,80 TL (-%80)
A Way Out 1.049 TL 314,70 TL (-%70)
STAR WARS Jedi: Survivor 2.900 TL 435 TL (-%85)

PlayStation'ın Oyuncuların Seçimi indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

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