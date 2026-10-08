PlayStation'da Oyuncuların Seçimi İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

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PlayStation Store'da "Oyuncuların Seçimi" indirimleri başladı. Kampanya kapsamında 2.000'i aşkın oyunda %80'e varan indirimler sunuluyor.

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise "Oyuncuların Seçimi" indirimleri başlamış durumda.

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Oyuncuların Seçimi indirimleri kapsamında 2.000'i aşkın oyunda %80'e varan oranda indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

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PlayStation "Oyuncuların Seçimi" indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Palworld 1.015 TL 710,50 TL (-%30) LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight 2.999 TL 2.099,30 TL (-%25) 007 First Light 2.999 TL 2.099,30 TL (-%30) NBA 2K27 3.999 TL 2.679,33 (-%33) EA SPORTS College Football 27 3.999 TL 1.999,50 TL (-%50) Red Dead Online 699 TL 349,50 TL (-%50) Red Dead Redemption 2 2.099 TL 524,75 TL (-%75) ARC Raiders 2.090 TL 1.045 TL (-%50) Ready or Not 2.149 TL 1.611,75 TL (-%25) SAROS 3.449 TL 2.586,75 TL (-%25) Farming Simulator 25 1.299 TL 974,25 TL (-%25) EA SPORTS Madden NFL 27 3.999 TL 1.999,50 TL (-%50) TEKKEN 8 1.749 TL 1.049,40 TL (-%40) Clair Obscur: Expedition 33 1.749 TL 1.399,20 TL (-%20) Mafia: Definitive Edition 1.549 TL 232,35 TL (-%85) Marvel's Spider-Man Remastered 466,78 TL 270,73 TL (-%42) Mafia: The Old Country 1.949 TL 1.169,40 TL (-%40) Mortal Kombat 1 1.749 TL 349,80 TL (-%80) A Way Out 1.049 TL 314,70 TL (-%70) STAR WARS Jedi: Survivor 2.900 TL 435 TL (-%85)

PlayStation'ın Oyuncuların Seçimi indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.