PlayStation'da Oyuncuların Seçimi İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise "Oyuncuların Seçimi" indirimleri başlamış durumda.
Oyuncuların Seçimi indirimleri kapsamında 2.000'i aşkın oyunda %80'e varan oranda indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
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PlayStation "Oyuncuların Seçimi" indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Palworld
|1.015 TL
|710,50 TL (-%30)
|LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
|2.999 TL
|2.099,30 TL (-%25)
|007 First Light
|2.999 TL
|2.099,30 TL (-%30)
|NBA 2K27
|3.999 TL
|2.679,33 (-%33)
|EA SPORTS College Football 27
|3.999 TL
|1.999,50 TL (-%50)
|Red Dead Online
|699 TL
|349,50 TL (-%50)
|Red Dead Redemption 2
|2.099 TL
|524,75 TL (-%75)
|ARC Raiders
|2.090 TL
|1.045 TL (-%50)
|Ready or Not
|2.149 TL
|1.611,75 TL (-%25)
|SAROS
|3.449 TL
|2.586,75 TL (-%25)
|Farming Simulator 25
|1.299 TL
|974,25 TL (-%25)
|EA SPORTS Madden NFL 27
|3.999 TL
|1.999,50 TL (-%50)
|TEKKEN 8
|1.749 TL
|1.049,40 TL (-%40)
|Clair Obscur: Expedition 33
|1.749 TL
|1.399,20 TL (-%20)
|Mafia: Definitive Edition
|1.549 TL
|232,35 TL (-%85)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|466,78 TL
|270,73 TL (-%42)
|Mafia: The Old Country
|1.949 TL
|1.169,40 TL (-%40)
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|349,80 TL (-%80)
|A Way Out
|1.049 TL
|314,70 TL (-%70)
|STAR WARS Jedi: Survivor
|2.900 TL
|435 TL (-%85)
PlayStation'ın Oyuncuların Seçimi indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.