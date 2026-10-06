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Yılların Efsanesi PES 6 Artık Tarayıcıdan Ücretsiz Bir Şekilde Oynanabiliyor (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

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PES 6, indirme ve kurulum gerektirmeden artık tarayıcılar üzerinden tamamen ücretsiz ve akıcı bir şekilde oynanabiliyor.

Yılların Efsanesi PES 6 Artık Tarayıcıdan Ücretsiz Bir Şekilde Oynanabiliyor (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bir döneme damgasını vuran ve serinin unutulmaz efsaneleri arasında yer alan Pro Evolution Soccer (PES) 6, artık indirmeye gerek olmadan kolaylıkla oynanabiliyor.

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Konami’nin unutulmayan efsane oyunu, modern teknoloji sayesinde artık herhangi bir dosya indirme veya kurulum yapma zorunluluğu olmadan doğrudan internet tarayıcıları üzerinden oynanabilir durumda.

Her şey WebAssembly teknolojisi sayesinde

OptiJuegos ekibinin titizlikle yürüttüğü optimizasyon projesi, PES 6 efsanesini günümüz teknolojisiyle buluşturdu. Temelini PlayStation Portable (PSP) sürümünden alan bu özel proje, WebAssembly teknolojisinin sunduğu imkânlardan yararlanıyor.

Bu sayede oyun, hem bilgisayar hem de akıllı telefon tarayıcılarında herhangi bir üyelik gerektirmeden, son derece akıcı bir şekilde çalışıyor.

PES 6 tarayıcıdan nasıl oynanır?

  • Adım #1: Buradaki siteye gidin.
  • Adım #2: Ekrandaki yeşil butona basın ve oyunun yüklenmesini bekleyin.
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