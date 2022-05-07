NFT ve metaverse çılgınlığı için bir iş birliği de Sony ve Theta Labs'ten geldi. İki sektör devinin, NFT'leri 3D gözlüğe ihtiyaç duymadan 3 boyutlu bir şekilde görüntülemeyi sağlayacak bir teknoloji için ortaklık kurduğu bildirildi.

Japonya merkezli Sony Electronics’ten, herhangi bir ek cihaz kullanmadan NFT'leri 3 boyutlu olarak algılamamızı sağlayacak bir teknoloji için blok zinciri video dağıtım ağı Theta Labs ile iş birliği geliyor. Sony Electronics ile Theta Labs'in, insanların geleneksel 3 boyutlu aksesuarları kullanmadan nesneleri 3 boyutlu olarak algılamasını sağlayan bir monitör olan Sony'nin Spatial Reality Display aracılığıyla karma gerçeklikte görüntülenebilen NFT’leri piyasaya sürmek adına ortaklaşa çalışacağı duyuruldu.

Buna göre Spatial Reality Display'in (Uzamsal Gerçeklik Ekranı), göz hareketini izleyerek ve izleyici hareket ettikçe ekranı ayarlayarak kullanıcılara 3D görüntüleme deneyimi sunacağı bildiriliyor. NFT’lere ve metaverse’lere olan yoğun ilgiyi ve henüz oldukça yeni olan bu alanda yapılmakta olan çalışmaları düşündüğümüzde bu projenin, gelecekte büyük bir potansiyele sahip olacağı tahmin ediliyor.

3D gözlüğe ihtiyaç duymadan NFT ve metaverse deneyimi mümkün olacak

Konuya dair açıklamada bulunan Theta Labs'ın kurucu ortağı ve CEO'su Mitch Liu, yeni proje ile NFT'lerin ve metaverse'lerin artık 3D görselleştirme için “büyük bir potansiyele” sahip olduğuna inandığını ifade ediyor. Bununla birlikte NFT endüstrinin 2D görüntü ve videolardan oluştuğunu; ancak metaverse’ün ‘zaten 3D’ olduğunu düşündüğünü kaydeden Liu, kullanıcıların "NFT'lerini fiziksel bir varlığa sahip olacak şekilde görselleştirmelerini ve sergilemelerini" sağlama ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekliyor.

Bir Sony Electronics yöneticisi olan Nick Colsey ise NFT sürümünün, Sony'nin yeni Spatial Reality Display teknolojisinin yeteneklerini NFT ve metaverse meraklılarına göstermenin bir yolu olduğunu aktarıyor. Colsey, konuya dair yaptığı açıklamada, “Tüketiciler artık 3D gözlüğe ihtiyaç duymadan yeni nesil 3D deneyiminin keyfini çıkarabilecekler. Theta'nın NFT'leri, metaverse dostu teknolojiyi hızla benimsememizi göstermenin en yeni yoludur." şeklinde kaydediyor.

Bununla birlikte Sony ve Theta, The Tiki Guy adlı bir NFT yayınlayacak. Sadece 10 tane basılacak olan bu NFT drop’u özel olarak 3D görüntüleme için tasarlanırken, 2D versiyonları da ayrıca kullanıcıların beğenisine sunulacak.