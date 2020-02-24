Japon teknoloji devi Sony, orta segmentte konumlanan ilk OLED ekranlı akıllı telefonu Xperia 10 II’yi tanıttı. Üçlü arka kamera sistemi ile gelen cihaz, gücünü Snapdragon 665 yonga setinden alıyor.

Yıllardır akıllı telefonlarının tasarımlarını değiştirmediği için eleştirilen Sony, bugün gerçekleştirdiği lansman ile kullanıcıları memnun etmeyi başarmış durumda. Geçtiğimiz hafta, ilk çentikli akıllı telefonu Xperia L4’ü duyuran Japon teknoloji devi, bu kez de orta segmentte konumlanan ilk OLED ekranlı akıllı telefonu Xperia 10 II’yi tanıttı.

Yeni modelinde, Alpha DSLR fotoğraf makinelerinde bulunan adlandırma yapısını takip eden Sony, selefine göre önemli yükseltmelerle geliyor. Amiral gemisi seviyesindeki cihazlara benzer bir ekran deneyimi vadeden Xperia 10 II, 21:9 formatında 6 inç OLED panele sahip.

Sony Xperia 10 II tasarımı

Ekranın üstündeki çerçevede 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Cihazın arkasını çevirdiğinizde ise 12MP (Ultra geniş açı) + 8MP (Geniş açı) + 8MP (Telefoto) olmak üzere üçlü kamera sistemi ile karşılaşıyorsunuz. 21:9 formatında 4K video kaydı yapabilen Sony Xperia 10 II, en azından kağıt üzerinde oldukça etkileyici bir kamera performansı vadediyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 665 yonga setinden alan akıllı telefon, 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile geliyor. Grafik tarafında Adreno 610 işlemcisini kullanan Xperia 10 II, 3.600mAh büyüklüğünde bir bataryadan besleniyor. Hızlı şarj desteğine sahip olmayan cihaz, yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusuna ev sahipliği yapıyor. IP65/68 sertifikaları sayesinde suya karşı dayanıklı olan Xperia 10 II, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor.

Fiyatlandırmaya gelince; Sony, tek bir versiyona sahip olan Xperia 10 II’nin fiyatını henüz açıklamadı. Siyah veya beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen cihaz, 2020 baharından itibaren belirli pazarlarda satışa sunulacak. Bunların arasında Türkiye’nin de olup olmayacağını önümüzdeki aylarda öğreneceğiz.

Sony Xperia 10 II özellikleri