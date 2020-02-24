Sony, yeni nesil amiral gemisi Xperia 1 II'yi tanıttı. Xperia 1 II, gelişmiş kamera özelliklerini güçlü donanımıyla birleştiriyor. Ayrıca cihazın Avrupa'daki versiyonu 5G desteği de sunacak.

Sony, geçtiğimiz yıl Xperia 1'i piyasaya sürmesinin ardından bu yıl da Xperia 1 II adlı yeni amiral gemisi akıllı telefonuyla geri döndü. Orta seviye Xperia 10 II modeli ile birlikte tanıtılan telefon, özellikleri ve tasarımı ile 'İşte Sony budur!' dedirtiyor. Telefonun Avrupa'da satılan versiyonları, kullanıcıların 6 GHz altı ağlara bağlanabilecekleri 5G desteği ile gelecek. Ayrıca yeni nesil akıllı telefon ABD'de 4G desteğine sahip olacak ve Xperia Pro adında ayrı bir 5G versiyonu ile gelecek.

Xperia 1 II, 108 megapiksel kameralı akıllı telefonların ortaya çıktığı günümüzde 12 megapiksellik üçlü kamera kurulumuyla kağıt üstünde 'sıradan' bir telefon olarak görülüyor. Ancak cihaz, Alpha kamera serisinden getirilen özelliklerle iddialı bir seçenek olacak. Sony'e göre akıllı telefon, seri çekim modunda saniyede 20 kareye kadar çekimi destekleyecek ve AF/AE'yi (otomatik odaklama/otomatik pozlama) saniyede 60 defaya kadar kare hesaplayabilecek.

Kamera donanımı açısından, telefonun üç arka kamerası ve bir 3D ToF sensörü var. Üç kamerada da iPhone 11 Pro'ya benzer şekilde 12 megapiksellik sensörler bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik selfie kamerası yer alıyor.

Xperia 1 II, Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı ve 4.000mAh pile sahip. Cihazda 21:9 en boy oranı sunan 6,5 inç 4K HDR OLED ekran bulunuyor. Parmak izi okuyucusu yan tarafta yer alan telefon, 3.5 mm jak girişi ve kablosuz şarj desteği de sunacak. Sony yeni amiral gemisi telefonunun çıkış tarihi veya fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Sony Xperia 1 II özellikleri: