Sony cephesinde beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde yıllık hissedarlar toplantısını gerçekleştiren şirket, Sony'nin ismini değiştirmeye karar verdi. 2021 Nisan ayında gerçekleşecek değişiklik, şirket için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, tüketici elektroniği sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi. 1946 yılından beri sektörün içerisinde olan şirket, gerek piyasaya sürdüğü ürünleri gerekse teknolojik gelişmelere attığı imzalarla milyonlarca tüketiciyi kendine hayran bırakmayı başardı. Şimdiyse Sony cephesinde çok ciddi bir değişiklik yaşanacağı açıklandı.

Sony China'dan yapılan açıklamalara göre şirket, geçtiğimiz saatlerde yıllık hissedarlar toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantı kapsamında alınan bir karar ise şirketin isminin değişeceğini ortaya koydu. Yapılan açıklamalara göre 60 yılı aşkın süredir Sony olarak isimlendirilen şirket, kısa bir süre sonra "Sony Group" ismini kullanmaya başlayacak.

Sony, Nisan 2021'de Sony Group haline gelecek

Yapılan açıklamalara göre Sony'deki isim değişikliği, önümüzdeki nisan ayında hayata geçecek. Yani 2021 yılı, Japonya merkezli teknoloji devi için büyük değişikliklerin olacağı bir yıl olacak. Ancak bu isim değişikliğinin kafalarda bir karışıklık oluşturmaması gerekiyor. Çünkü Sony, işlerin yolunda gittiğini ve alınan kararın kötü bir nedenden kaynaklanmadığını ifade ediyor.

Sony'nin isim değişikliği, şirketin daha geniş bir kimlik konumlandırmasına yol açacak. Ayrıca Sony, bu isim değişikliği ile birlikte gerek finansal gerekse ürünleri ile ilgili daha fazla çabalayabilecek. Sony'nin bu isim değişikliği ile esas hedefi, tüketici elektroniği ürünlerinin yanı sıra şirket bünyesindeki diğer işlere de önem vermek ve tüketici elektroniği ürünleriyle diğer işleri aynı değere koyabilmek.

Sony CEO'su Yoshida Kenichiro, alınan isim kararı değişikliği ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Kenichiro, şirketlerinin çok geniş bir iş portföyüne sahip olduğunu ve bu geniş portföyden tam olarak yararlanmak istedikleri için böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Kenichiro'ya göre alınan bu karar, Sony'nin gelişimini destekleyecek ve şirket için yeni kapılar aralayacak.

Bu arada, Sony'nin kuruluş isminin daha farklı olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Şirket kurucuları Jing Shenda ve Shoda Morita, yıllar önce çıktıkları yola "Tokyo Telecommunications Industry Co Ltd." ismiyle başlamışlardı. Ancak Morita'nın gözü hep yüksekteydi ve kurdukları şirketin küresel bir marka haline gelmesini istemişti. 1958 yılına geldiğimizde de kurucular, yollarına Sony ismiyle devam etme kararı aldılar ve şirket, o gün bugündür de Sony ismiyle kaldı.