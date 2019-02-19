Sony’den Yeni Xperia XZ4 İçin Kısa Tanıtım Videosu Geldi

Sony, 2019 yılının amiral gemisi telefonu Xperia XZ4’ü Mobile World Congress 2019’da tanıtmaya hazır. Japon üretici, Twitter’da yayınladığı 15 saniyelik video ile takipçilerini heyecanlandırdı.

Japon devi Sony'nin uzun zamandır beklenen telefonu Sony Xperia XZ4'ün resmi olarak tanıtılmasına az kaldı. 2019 yılında şirketin amiral gemisi olacak olan Xperia XZ4, 25 Şubat'ta Barcelona'da yapılacak olan lansman ile tanıtılacak.

“Yeni #Xperia ile #SonyMWC’de yeni bir perspektifi kucaklayın.”

Tanıtım filminde Xperia XZ4 ismi geçmiyor. Sony’nin son dönemde uzun boyuyla konuşulan tek bir telefonu var ve “yeni perspektif” ifadesi tam olarak bunu kastediyor olabilir. Cinemawide teriminin patentini alan firmanın yeni telefonunun ekranı 21:9 oranına sahip olacak. Bu oran, sinema perdesi ile aynı orana denk geliyor.

Sony Xperia XZ4’ün 3 arka kamerası olması ve ana kamerasının 52 Megapiksel olması bekleniyor. Telefonda ayrıca 0.3 MP ToF sensörü ve 16 MP telefoto mercek bulunacağı söyleniyor.

Sony Xperia XZ4’ün sahip olacağı söylenen diğer özellikler arasında 6.5 inçlik Quad HD+ çözünürlüğe sahip, 3360 x 1440 piksel ekran da var. Telefonun işlemcisi ise muhtemelen Snapdragon 855 olacak ve muhtemelen iki farklı versiyonu piyasaya çıkacak. Bu versiyonlardan biri 6 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip olacak. Diğer versiyon ise 8 GB RAM ve 256 GB hafıza ile gelecek. Telefonun batarya hacmi olarak ise 4400 mAh telaffuz ediliyor.

Telefon hakkındaki kesin bilgileri edinmek için 25-28 Şubat tarihleri arasında Barcelona’da yapılacak olan MWC 2019 etkinliğini beklememiz gerekiyor.