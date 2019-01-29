Sony Xperia XZ4'ün Özellikleri Resmi Web Sitede Ortaya Çıktı

Sony'nin yeni amiral gemisi olacak Xperia XZ4'ün teknik özellikleri, şirketin Çin ve Tayvan'daki web sitelerinde isimsiz olarak ortaya çıktı.

Sony Mobile web sitesinin Çin ve Tayvan sürümlerinde amiral gemisi donanım özelliklerine sahip isimsiz bir cihaz keşfedildi. Cihazın teknik özelliklerinin merakla beklenen Xperia XZ4 sızıntıları ile tutarlılık göstermesi, söz konusu özelliklerin Xperia XZ4 olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Web sitesine göre Xperia XZ4, 21:9 oranında 6.4 inçlik 3360 x 1440 piksel QHD+ bir ekrana sahip olacak ve bu ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak. Snapdragon 855 işlemciye sahip olacak cihazda 6GB RAM, 128GB dahili depolama alanı Android 9 Pie işletim sistemi ve 4,400mAh batarya bulunacak.

Sony, ekran/gövde oranı konusunda rakiplerinin bir hayli gerisinde kalmış durumda. 21:9 ekranlı bir Xperia XZ4 tasarımı, tüketiciler tarafından nasıl karşılanacak tam olarak bilmek mümkün değil. Bununla birlikte Sony’nin kendine has bir kullanıcı kitlesi bulunuyor ve bu kitle, Samsung, Apple gibi markalara bakmaksızın Sony ürünlerine sadık kalıyor.