Yeni bir sızıntıya göre Sony Xperia XZ4, 52MP'lik bir arka kameraya sahip olacak. Görünüşe göre şirketlerin sensör kalitesine önem vermesiyle son bulan megapiksel savaşları 2019 itibarı ile yeniden başlayacak.

Sony, son birkaç yıldır akıllı telefon pazarının unutulmaya yüz tutmuş markalarından biri olma yolunda adım adım ilerliyor olsa da şirketin özgün yapısı, daima kendine has bir kullanıcı kitlesi oluşturmayı başarıyor. Bu nedenle Sony, akıllı telefon trendlerini dikkate almamasına rağmen sektörde HTC ya da diğer firmalara göre daha sağlam durabiliyor.

Yeni amiral gemisi Xperia XZ4’te de özgün yapısını devam ettirmesini beklediğimiz Sony, 21:9 gibi eşine az rastlanır bir ekran en/boy oranı ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Ancak Japon blog sitesi Sumahoinfo’ya göre Sony, Xperia XZ4 ile birlikte ‘tuhaf’ en boy oranından daha fazlasına sunmaya hazırlanıyor.

Sumahoinfo tarafından paylaşılan sızıntı görsele göre Sony, Xperia XZ4’te üçlü kamera kurulumu tercih edecek. Dahası, bu üçlü kameranın ana sensörü 52MP çözünürlüğünde olacak. Tahminlere göre 52MP’lik bu sensör, Honor V20’de gördüğümüz IMX 586’nın gelişmiş bir versiyonu olacak.

Tam olarak açmak gerekirse Xperia XZ4; f/1.6 diyaframlı 52MP’lik bir ana kamera, f/2.6 diyaframlı 16MP’lik ikinci bir kamera ve f/1.4 diyaframlı 0,3MP’lik üçüncü bir ToF sensöre sahip olacak. Kamera performansı konusunda yazılımın da donanım kadar önemli olduğunu bildiğimizden kamera kurulumunun sektörde bir numara olacağını söyleyemiyoruz.