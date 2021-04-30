Pek çok merkezi bölgede düne kıyasla daha büyük yoğunluklar oluşması, 17 gün sürecek kapanma sürecine istinaden Twitter'da "Bu Nasıl Kapanma ki" etiketinin gündem haline gelmesini sağladı. İşte sosyal medya kullanıcılarının konuyla ilgili paylaşımları.

Türkiye, dün akşam itibarıyla 17 günlük zorunlu kapanma sürecine girdi. Pek çok işyerinin kepenklerini geçici olarak kapalı tutmak zorunda kaldığı, vatandaşların "özel durumlar dışında" sokağa çıkmalarının yasak olduğu kapanma süreci, pek de planlandığı şekilde başlamamış gibi görünüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından paylaşılan fotoğraflar, bazı bölgelerde kapanma sürecinin öncesine kıyasla daha büyük yoğunluklar olduğunu gösteriyor. Özellikle Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da pek çok yolda aşırı yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına gelmiş durumda.

"Kapanma" kelimesinde "-ma" ekini olumsuzluk eki olarak kabul eden bazı vatandaşlar, kapanmamak konusunda epey ısrarcı görünüyor. Özellikle İstanbul'dan Ege'ye başlayan kuvvetli göç dalgası, bazı vatandaşlarımızın 17 günlük kapanma sürecini "17 gün tatil" olarak kabul ettiğini düşündürüyor.

17 günlük kapanma sürecinin daha ilk gününden istenmeyen görüntülerin ortaya çıkması, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından paylaşmış oldukları fotoğraflar ile kapanma sürecinin yalnızca isimde "kapanma" kalmasını eleştiren vatandaşlar, duruma tepkilerini Twitter üzerinden dile getirdiler.

Twitter kullanıcılarının #BuNasılKapanmaki etiketi ile yapmış oldukları paylaşımlardan bazıları şu şekilde;