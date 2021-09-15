Daha çok "PuCCa" ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık'ın yaptığı bir paylaşım yüzünden 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor. Işık, iddianamenin kabul edilmesi durumunda mahkemede hakim karşısına çıkacak.

"PuCCa" lakabıyla tanınan Selen Pınar Işık hakkında, sosyal medya üzerinden erkekler hakkında yaptığı bir paylaşımı sebebiyle "Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 ay ila 1 yıl arasında hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şu an tutuksuz yargılanan Senel Pınar Işık, iddianamenin kabul edilmesi durumunda hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre Işık'ın 19 Temmuz 2020'de sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımın şikayet edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Işık'ın yaptığı paylaşımın ise erkeklerle ilgili olduğu belirtildi.

Paylaşımı eski kocasına ithafen yapmış:

Işık, verdiği ifadede şikayet edilen paylaşımı kendisinin yaptığını, o sıralarda evli olduğu eski eşi Osman Karagöz’ün sosyal medya üzerinden kendisini kastederek paylaşımlar yaptığını ve bu paylaşımın da ona bir karşılık olduğunu kaydetti.

Işık ayrıca başka bir amacı olmadığını, yaptığı paylaşımın o an hiç tepki almadığını, suç işleme amacının olmadığını ve bu yüzden de suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor:

Sosyal medya hesabından yaptığı “O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum ” paylaşımı nedeniyle hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi durumunda Işık, mahkemeye çıkacak.