Sosyal medyada yeni yeni kendini gösteren ve okumayı hem kolaylaştırdığı hem de hızlandırdığı iddia edilen biyonik okuma yöntemiyle karşınızdayız. İnsanların bazıları, bu tekniğin normalden çok daha iyi olduğunu savunurken diğerleri pek de fark olmadığını söylüyor.

Küçüklüğümüzden bu yana tekrar tekrar kitaplara, makalelere ya da farklı yazılı kaynaklara maruz kalarak okuma hızımızı geliştirdik. Yani hızımızı artırmak için doğal olarak sürekli pratik yapmamız gerekti. Fakat Renato Casutt'un ortaya attığı yeni yöntemin, hızlı okuma yetisini bu saydıklarımızdan daha kısa sürede kazandırabileceği iddia ediliyor.

Biyonik okuma isimli bu yöntem, kelimelerin belirli kısımlarının kalın şekilde yazılmasını kapsıyor. Bu sayede kelimelerin daha kısa sürede anlaşıldığı ve bu sayede okumanın daha hızlı gerçekleştiği iddia ediliyor. Fakat sosyal medyadaki geri dönüşler, bu durumun herkes için geçerli olmadığını gösteriyor.

Sizin için durum ne? Sağdaki yazıyı daha rahat ve hızlı okuyabildiniz mi?

Yukarıda Murat Yıldız'ın, orijinal metin için yaptığı Türkçe çeviriyi görebilirsiniz. Söz konusu yöntemde Casutt, beynin gözden daha hızlı okuduğunu söylüyor. Bunun yanında, insanların kelimeleri öğrendikçe depoladığını ve sadece birkaç harfin o kelimeleri hatırlamaya yardımcı olduğunu da belirtiyor. Biyonik okumanın okuma hızını artırma dayanağı tam da bu.

Biyonik okumayı kendi uygulamalarına adapte etmek isteyen yazılımcılar için Casutt, birçok avantaj sağlamış. Zira bu yöntem için sabit bir formül uygulanmıyor, onun yerine öne çıkarılan harfler, kalınlık miktarı ve kalın harfler arasındaki mesafeler, opaklık, kelimeler arasındaki boşluk ve yazı tipi gibi birçok faktör, kişilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilebiliyor. Bunlar için detaylı bilgiyi Casutt'un resmî internet sitesinde bulabilirsiniz.

Peki her yöne çekilebilen bu yöntem, medyada nasıl geri dönüşler alıyor?

Herkes için işe yaradığını şimdilik söyleyemeyeceğiz:

Tweet'i görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın

​

Umalım da bu yöntem disleksi gibi durumlara da bir nebze çözüm olsun:

Yukarıdaki örneğe sosyal medyadan aşinaysanız bizim örneğimizle de yöntemi test edebilirsiniz:

Bu yöntemle daha fazla alıştırma yapmak isterseniz test için hazırlanan bu gibi basit siteleri deneyebilirsiniz. Son olarak Renato Casutt'un profiline ve Biyonik Okuma Twitter sayfasına ilgili linklerden ulaşabilirsiniz. Yöntemin sizde işe yarayıp yaramadığını yorum kısmında belirtebilirsiniz.