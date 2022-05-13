Cem Yılmaz'ın merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri bugün meraklılarıyla buluştu. Dizinin sosyal medyadaki yankıları ise bir hayli karışık oldu.

Cem Yılmaz’ın sevilen filmi GORA ile hayatımıza giren Erşan Kuneri karakteri, filmde çok ufak bir rolü olmasına rağmen çok sevilmiş ve zamanla bir efsaneye dönüşmüştü. Bundan bir süre öncesinde ise ünlü komedyenin hayranları nihayet hayallerine kavuşmuştu; Yılmaz, Erşan Kuneri odaklı bir dizinin geleceğini müjdelemişti.

Bugünse Erşan Kuneri, yıllar süren bekleyişin ardından sonunda kendi yapımına kavuştu! Erşan Kuneri’nin 8 bölümlük ilk sezonu, popüler internet yayını platformu Netflix’te yayımlandı. Eh, söz konusu yapım Cem Yılmaz gibi oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip bir ismin elinden çıkma olunca, diziye dair beklentiler de haliyle arşa çıktı. Gelin Erşan Kuneri’nin sosyal mecralardaki yankıları ne şekilde olmuş, birlikte bakalım.

Erşan Kuneri, sosyal medyayı ikiye böldü

Görünen o ki Erşan Kuneri, sosyal medya kullanıcılarını kelimenin tam anlamıyla ikiye bölmüş durumda. Bir kısım dizinin oldukça kaliteli bir iş olduğunu, hatta Yılmaz’ın en iyi işi olduğunu ifade ederken, bir kısım da dizinin Netflix’in kalitesini düşürdüğünü kaydediyor.

Öte yandan herkes oyuncu ekibinin mükemmel bir iş çıkardığı konusunda hem fikir gibi gözüküyor. Kadronun genel olarak çok iyi olduğunu belirten sosyal medya kullanıcılarının favorisi ise, açık ara farkla son dönemin popüler isimlerinden Uraz Kaygılaroğlu olarak öne çıkıyor.

İşte Erşan Kuneri'ye gelen tepkiler