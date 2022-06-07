Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklarının görüntülerini paylaşarak sosyal medyadan para kazanmaya çalışan ebeveynlere karşı harekete geçildiğini açıkladı. Bakan Derya Yanık, "Sosyal Medya Çalışma Grubu" adı altında ekipler kurulduğunu söyledi.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşması ile sosyal medya kullanımı da iyiden iyiye arttı. Üstelik bu mecralardan artık para kazanmak da mümkün. Bu durumun farkında olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise çocuklarını içeriklere dahil ederek sosyal medyadan para kazanmaya çalışan ebeveynlere çeşitli yaptırımlar geleceğini gösteren açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalarda, "Sosyal Medya Çalışma Grubu" adı altında ekipler kurulduğu ifade edildi. 7/24 çalışan bu ekipler, sosyal medyadaki paylaşımları inceliyorlar. Bu incelemeler sonucunda çocukların para kazanmak için sosyal medya içeriklerine dahil edildiği tespit edilirse, doğrudan harekete geçiliyor.

"10 dakika sonra yeni hesap açıyorlar"

Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Maalesef son zamanlarda ebeveynler çocuklarını ticari ürün gibi pazarlamaya başladı. Youtube kanalı, Instagram sayfası açıyorlar. Bu bir istismardır. Birini yakaladığımızda kapattırıyoruz. On dakika sonra bir bakıyoruz, başka bir isimle hesap açmışlar. Bu yüzden asıl mesele farkındalık oluşturmak. Toplum, çocuğa, insana bakışını, bu anlamda yeni araçları nasıl kullanması gerektiği bilgisine sahip olmalı.

Olumsuz paylaşımları gördüğümüz zaman ilgili kurumları harekete geçiriyoruz. Ne kadar hızlı sonuç alırsak o kadar çabuk amacımıza ulaşmış oluyoruz. Fakat dijital platformlar seri hareket kabiliyetine sahip. Bir video 10 saniye içinde dünyanın her tarafında görülebiliyor..."

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