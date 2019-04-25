WWDC 2019'da teknoloji dünyasına birçok yenilik sunması beklenen Apple, iOS 13 ile birlikte iPad'lere fare desteği sunabilir. MacStories'ten Federico Viticci'nin söylemiyle ortaya çıkan iddianın gerçek olup olmadığını 3 Haziran'da başlayacak etkinlikte öğreneceğiz.

Teknoloji dünyasının ve Apple takipçilerinin merakla beklediği WWDC 2019 (Uluslararası Geliştiriciler Konferansı), birçok yenilikle birlikte iOS 13'ün de tanıtımına sahne olacak. Etkinliğe kısa bir süre kala ortaya çıkan bazı söylentiler ise iPad kullanıcılarını heyecanlandırmaya yetti.

Bilindiği üzere iPad Pro ve diğer iPad modelleri günümüzde birçok iş için rahatlıkla kullanılabiliyor. Hâlihazırda klavye desteği de bulunan iPad, yeni bir söylentiye göre iOS 13 ile birlikte fare desteğine de kavuşacak.

Konuyla ilgili konuşan MacStories'ten Federico Viticci, iOS 13 ile birlikte iPad Pro'da USB destekli farelerin kullanılabileceğini duyurdu. iPad Pro'nun USB-C girişine sahip olduğunu düşünürsek bu imkânsız değil. Fakat bu kez de ortaya başka bir soru işareti çıkıyor: Olur da iOS 13'te fare desteği sunulursa bu özellik sadece Pro modeline mi özel olacak?

Bu sorunun yanıtı henüz verilmiş değil. Tabii ki iOS 13'ün fare desteği sunup sunmayacağı da kesin değil. Konuyla ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde sizlere aktarıyor olacağız.