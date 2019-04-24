İddia: Apple, 2019 Yılının Sonunda 2 Yeni AirPods Duyuracak

Apple konusunda daha önce pek çok tutarlı sızıntıda bulunan Ming-Chi Kuo, şirketin bu yılın sonu ve gelecek yılın başında iki yeni AirPods modeli tanıtacağını duyurdu.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni nesil AirPods’lar hakkında oldukça çarpıcı iddialarda bulundu. Kuo’ya göre Apple, 2019 yılının son çeyreğinde ya da 2020 yılının ilk çeyreğinde iki yeni AirPods modeli duyuracak.

Kuo’ya göre yeni AirPods’lardan ilki, halihazırda satılmakta olan ikinci nesil AirPods’ların yerini alacak ve aynı fiyata sahip olacak. Yeni tanıtılacak AirPods modellerinden ikincisi ise tamamen yeni bir tasarıma sahip olacak ve fiyatı da daha yüksek olacak.

Birinci ve ikinci nesil AirPods’lar tüketici tarafından başarılı ürünler olarak kabul görse de cihazların üretimi pek de kolay değil. Bu nedenle Apple’ın bir tedarik sorunu yaşadığını söylemek mümkün. Şirket, yeni bir tasarım ile bu sorundan kurtulmayı hedefliyor.

Apple’ın yeni nesil AirPods’lara gelişmiş sağlık sensörleri entegre edeceğine dair bazı haberler bulunuyor fakat bunun gerçekleşmesine ihtimal verilmiyor. Şirket, mevcut teknolojiyi üretmekte yeterince zorlanıyorken ‘şimdilik’ yenilerini eklemeyi düşünmeyecektir.