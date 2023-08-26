Bugün erken saatlerde dört ülkeyi temsilen seçilen 4 astronot, Space X roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatıldı. Görevin 6 aydan uzun sürmesi bekleniyor.

Mürettebat, Crew-7 olarak adlandırılan görevde Elon Musk’ın sahibi olduğu Space X Crew Dragon Endurance kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıktı.

Uzay aracı, SpaceX Falcon 9 roketiyle NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden bugün TSİ 10:27’de fırlatıldı.

Görevin 6 aydan uzun sürmesi bekleniyor

NASA’da görevli Jasmin Moghbeli’nin liderliğindeki ekipte Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Danimarkalı Andreas Mogensen, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından (JAXA) Satoshi Furukawa ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roskosmos) kozmonot Konstantin Borisov yer aldı.

Crew Dragon kapsülü yörüngeye ulaştıktan sonra Falcon 9 roketinden ayrıldı ve yörüngede tek başına hareket etmeye başladı.

Uzay aracı, Dünya'nın yüzeyinden yaklaşık 220 deniz mili (420 kilometre) yükseklikte bulunan uzay istasyonuna doğru manevra yaparak, orada 24 saatten fazla zaman geçirecek.

Mürettebatın Pazar günü sabah 08:39 ET (TSİ 15:39) civarında uzay istasyonuna yanaşması bekleniyor. Araçtaki 4 astronot, gemiye bindikten sonra yörüngedeki laboratuvarda bulunan 7 astronota katılacak.

Crew-7 ekibi, Mart ayından bu yana istasyonda bulunan Crew-6 grubu ile yer değiştirecek. Crew-7’nin görevi devralmasının 5 gün sürmesi tahmin ediliyor.

Öte yandan Crew-7 astronotları, bugüne kadarki en geniş uluslararası çeşitliliğe sahip Space X mürettebatını da temsil ediyor.