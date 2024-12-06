NASA, Ay'a İnsan Götüreceği Artemis Misyonunu Yine Erteledi!

NASA, yıllardır üzerinde çalıştığı Artemis misyonunu bir kez daha ertelediğini açıkladı. Ay'a yeniden insan götürecek olması nedeniyle önemli olan görev, 2027'den önce gerçekleşmeyecek.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a insan götüreceği Artemis misyonu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan resmî açıklamada, görevin bir kez daha ertelendiği duyuruldu. NASA'nın açıklamasına göre yaşanan teknik sorunlar, Ay'a insan göndermeyi imkânsız hâle getiriyor.

NASA'nın Artemis misyonu, birkaç aşamadan oluşuyor. Mesela Artemis II misyonu kapsamında Ay'a bir uzay aracı gönderilecekti. İlk aşamada Eylül 2024'te fırlatma yapmayı planlayan NASA, başarılı olamadı ve fırlatmayı Eylül 2025'e erteledi. Yapılan son açıklamada, Artemis II'nin Nisan 2026'ya, astronotların Ay'a ayak basacakları Artemis III'ün de 2027 yılına ertelendiği açıklandı. Daha önce yapılan açıklamalarda, Artemis III'ün 2026 yılında yapılacağı söylenmişti.

2022'de gerçekleştirilen Artemis I'deki teknik sorunlar hâlâ çözülemedi

Artemis II ve Artemis III görevlerinin ertelenmesine neden olan temel etken, 2022 yılında gerçekleştirilen Artemis I görevindeki teknik sorunların hâlâ çözülememiş olması. Burada yaşanan teknik sorun ise içinde mürettebatın da bulunacağı "Orion" isimli kapsülün ısı kalkanında yaşanan kömürleşme. Yapılan açıklamalar, NASA'nın bu sorunu tam olarak çözmeden Ay'a insan göndermeye cesaret edemeyeceğini gözler önüne seriyor.

Bu arada hem Artemis II'nin hem de Artemis III'ün insanlı görevler olacağını söyleyelim. Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover ve Jeremy Hansen isimli astronotlar, Artemis II görevi kapsamında Ay'a gidecek ancak yüzeye inmeyecekler. Bunun yerine yörüngeye girilip geri dönülecek. Ay'a ayak basış ise mevcut bilgilere göre 2027'de gerçekleştirilecek olan Artemis III'te yaşanacak.