SpaceX'in normalde dün gerçekleştireceği Crew-1 görevi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 saat ertelenmişti. Görev, bu akşam TSİ 03.27'de başlayacak. Görevin detaylarını ve görevi nasıl izleyebileceğinizi öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz.

Geçtiğimiz aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2 NASA astronotunu yollayarak tarihe adını yazan SpaceX, bu hafta sonu yeni bir göreve daha imza atacaktı. Uzay şirketi, Crew-1 isimli yeni göreviyle bu kez uzaya 3 ABD'li 1 de Japon olmak üzere toplamda 4 astronot gönderecekti.

SapceX'in Crew Dragon uzay aracını ve Falcon 9 roketini kullanacağı görev, normal şartlarda dün akşam gerçekleştirilecekti. Ancak SpaceX, rüzgar ve hava koşullarının göreve elverişli olmaması nedeniyle görevi bu akşama kaydırmıştı. Saatler geçtikçe göreve yaklaşırken bizler de görev hakkında bazı detayları sizlerle paylaşalım.

Crew-1 görevinin detayları:

Crew-1 görevi, SpaceX'in Resilience ismi verilen Crew Dragon uzay aracıyla gerçekleştirilecek. Uzay aracının içinde Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Soichi Noguchi isimli dört astronot bulunacak. Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerine başlayacaklar.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na varan dört astronot buraya daha önce Soyuz MS-17 göreviyle gönderilen 3 astronotla birlikte çalışacak. Her iki astronot grubunun bir araya gelmesiyle ISS Expedition 64 görevi başlatılacak. Soyuz MS-17 ve üç astronot Nisan 2021'de geri döndükten sonra dört astronot Expedition 65 görevine yönlenecek. Astronotların 6 ay boyunca ISS'de kalması planlanıyor.

SpaceX'in Crew-1 görevi nasıl izlenir?

SpaceX'in dört astronotu Crew Dragon aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceği Crew-1 görevini canlı olarak SpaceX'in YouTube kanalından izleyebilirsiniz. SpaceX'in YouTube kanalının yanı sıra NASA da kendi YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden görevi yayınlayacak. Falcon 9 roketi, Crew Dragon aracıyla TSİ 03.27'de fırlatılacak.