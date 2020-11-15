1966'dan Kalma Bir Roket Parçası Yeniden Dünya'ya Geldi

NASA'nın 1966 yılında Surveyor 2 uzay aracını taşıyan rokette yer alan bir parça, geçtiğimiz günlerde Dünya'ya yeniden merhaba dedi. 54 yıldır uzayda dolaşan parça 2 kez daha Dünya'nın yakınından geçecek.

İnsanlık olarak uzaya adımızı taşıdığımız ilk araçlardan bir parça geçtiğimiz günlerde Dünya'ya selam verdi. NASA tarafından paylaşılan açıklamaya göre 2020 SO olarak adlandırılan parça, 8 Kasım günü Dünya'nın yerçekimi kuvvetine maruz kalacak kadar gezegenimize yakınlaştı.

2020 SO isimli parça, NASA'nın açıklamasına göre uzaydaki boş dolaşımına devam etmeden önce Dünya'nın etrafında 2 tur daha atacak. Bu iki turun ardından parça, mart ayı civarında yoluna devam edecek. Bu parçanın en önemli özelliği, 1966 yılında Ay'a gönderilen bir roketin parçası olmasıydı.

54 yıldır uzayda dolanıyor:

Araştırmacılar, 2020 SO'yu ilk olarak eylül ayında asteroidleri tanımlamak için yapılan çalışmalar sırasında keşfettiler. Ancak yapılan incelemeler sonucunda bunun bir asteroid olmadığı, bunun yerine 1966 yılında NASA tarafından Ay'a fırlatılan ve Surveyor 2 aracını taşıyan roketin üst kademesi Centaur'du.

Centaur, roketi oluşturan diğer parçalarla birlikte 20 Eylül 1966 yılında Dünya'dan ayrılmıştı. Surveyor 2, üç gün sonra kazara Ay'a çarpmıştı. Surveyor 2'yi taşıyan Centaur, Güneş'in etrafında dönmek üzere uzayın derinliklerine gitmişti. Geçtiğimiz günlerde geri dönen Centaur, tam 54 yıldır uzayda hiçbir hedefi olmadan sürükleniyordu.

1964 - Atlas roketine yerleştirilen bir Centaur

Centaur, NASA'nın Apollo programına doğru atılan en önemli adımlardan birisinin atılmasını sağlamıştı. Surveyor 2, Ay'a yanlışlıkla çarpmış olsa da Centaur NASA'ya önemli veriler sunmuştu. NASA, 1966 ve 1968 yıllarında Surveyor adı altıda 7 göreve daha imza atmıştı. Bu görevler arasında Ay'a iniş yapamayarak başarısız olunan tek görev Centaur'un da yer aldığı Surveyor 2 göreviydi.

Centaur, Dünya'ya 2 kez daha uğradıktan sonra Güneş'e doğru yoluna devam ederse Güneş'in etrafında dönen 1960'lardan kalma ilk roket parçası unvanını kazanabilir. Bilim insanları, bu ufak roket parçasının yolunda gidip gitmediğini takip edecekler.