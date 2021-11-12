SpaceX Astronotları Tanımlanamayan Bir Cisimle Karşılaştılar

NASA görevi için SpaceX ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na iniş yapan astronotlar, yolculuk sırasında tanımlayamadıkları bir cisim gördüklerini paylaştı. Güvenli bir şekilde istasyona varan astronotlar, cismin herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtti.

Eski NASA astronotlarından orduda görev yapmış savaş uçağı pilotlarına, çıplak gözle gördüğünü veya kaçırılıp incelendiğini iddia eden vatandaşlara kadar dünyada birçok kişi tanımlayamadıkları bir cisim veya yaşam formu gördüğünü belirtiyor. Bu iddiaların bazıları inanması güçken bazıları da oldukça güvenilir kaynaklardan geliyor. Geçtiğimiz yıl Pentagon’un UFO kayıtlarını yayınlayıp bu cisimlerin varlığını doğrulamasıyla birlikte de birçok kişinin konuya bakış açısı değişti.

Şimdi de SpaceX astronotlarından tanımlanamayan bir cisim haberi geldi. Hatırlayacağınız üzere NASA görevi kapsamında dört astronot bu hafta SpaceX ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmişlerdi. Kalkış ve varışta herhangi bir problem yaşanmayan yolculuk sırasındaysa ilginç bir olay yaşandı. Astronotlar, İstasyon’a yaklaşırken içinde bulundukları kapsülün yanından tanımlayamadıkları bir cisim geçtiğini aktardı.

“Fıstıktır o fıstık.”

Astronot ekibinin kaptanı olan Tom Marshburn, “Yumruya benzeyen bir obje gördük. Fakat mesafeden dolayı tam olarak ne olduğunu anlamak zordu…Ufak bi’ fıstıktır belki.” dedi. Mürettebat da gördükleri yumru biçimindeki objenin muhtemelen zararsız olduğunu belirtti. Objenin tam olarak ne olduğuna dair bir açıklama henüz getirilmemişken uzmanlar, yapılan önceki uzay görevlerinden arta kalan uzay çöplerinden biri olabileceğini düşünüyor.

Uzay çöplerinden biri olması mantıklı bir açıklama gibi görünürken bilinmeyen objelerle ilgili son dönemde ortaya çıkan bulgular soru işareti yaratmaya yetiyor. En son UFO doğrulamalarının ardından ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü raporunda da insan teknolojisinin çok ötesinde bulgular paylaşılmıştı. Evrende yalnız olmadığımızı düşündüğünü ifade eden NASA Başkanı da UFO raporları hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Her ne kadar açıklamalar yapılamıyor olsa da önümüzdeki yıllarda bu gizemli olaylarla ilgili daha giderek daha fazla haber çıkacağı ön görülebilir.