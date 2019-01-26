Dragon II Kapsülünün Test Uçuşu Gerçekleşecek

Mürettebatsız uçuşlarını tamamlayan SpaceX, Dragon II kapsülünün mürettebatlı uçuşunu önümüzdeki ay gerçekleştirmeyi planlıyor.

Üzerinden uzun bir süre geçmiş olsa da NASA’nın Mürettebat Ekibi Programının ilk uçuşuna çok az bir süre kaldı. SpaceX’in açıklamalarına göre Dragon kapsülünün ilk uçuşları gelecek ay başlayacak.

SpaceX, geçtiğimiz hafta Dragon II kapsülünü yörüngeye yollarken ona güç verecek olan Falcon 9 roketinin statik ateşleme testlerini bitirdiğini onaylamıştı. Roket, testlerde kuleye bağlı olduğu için hareket etmedi ancak roketler çalıştırıldı.

Dragon II kapsülü, geçtiğimiz yıllarda ISS’e (Uluslararası Uzay İstasyonu) mürettebatsız kargo uçuşları düzenleyen Dragon kapsülünün geliştirilmiş bir hali olarak karşımıza çıkıyor. Dragon kapsülü yalnızca kargo uçuşu amacıyla kolay bir onay almış olsa da Dragon II kapsülünü çok daha zorlu bir sürecin beklediğini söyleyebiliriz. SpaceX, bu zamana kadar belirli fırlatma kazaları atlattı ancak mürettebatlı uçuşlarında ekstra güvenlik önlemleri alacak.

Şubat ayında gerçekleşmesi beklenen testlerde mürettebatın ISS’e gidiş gelişiyle ilgili her şey incelenecek. SpX-DM1 olarak bilinen görev, Kennedy Uzay Merkezi’nin 39-A fırlatma rampasında gerçekleştirilecek.