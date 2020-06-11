SpaceX, Starship'in Ay'a Nasıl İneceğini Çözmeye Çalışıyor

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirketinin Ay'a göndermek istediği Starship gemisinin uydumuzun yüzeyine nasıl ineceğine ilişkin bir tartışmaya katıldı. Musk, Starship gemisi için yeni ayaklar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, şirketinin Ay'a göndermek için hazırlık yaptığı Starship uzay aracıyla ilgili Twitter'daki bir tartışmaya dâhil oldu. Tartışma, Starship'in Ay'ın yüzeyine güvenli bir şekilde inebilmesi için tasarımında yapılan hamlelere dairdi. "Yeni ayaklar üzerinde çalışıyoruz" diyen Musk, rüzgâra dayanmak ya da kayayla dolu bir zemine iniş yapmak için daha geniş bir yüzeye ve otomatik seviyelendirmenin yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

YouTuber Tim Dodd ya da daha bilindik ismiyle 'Everyday Astronaut'a cevap veren Elon Musk, atmosferik Starship varyantının bir gün Dünya'ya geri döneceği ya da Mars gibi atmosferi olan diğer gezegenlere iniş yapacağından dolayı güçlü rüzgârlarda iniş yaparken dengede durmak için roket motorlarına sahip olacağını söyledi.

Ay'a gidecek Starship biraz farklı olacak:

Bununla birlikte Musk, Ay'a gidecek olan Starship'in daha farklı olacağını kaydetti. "Eğer hedef her gemiyle maksimum yükü Ay'a götürmekse ısı kalkanına, kanatlara ya da büyük gaz motorlarına ihtiyaç yok" diyen Musk, Ay'a ilk gönderilen gemilerin geri döndürülmesine gerek olmadığını, bunların Ay üssünün bir parçasını oluşturabileceğini söyledi.

Starship'in son hâliyle birlikte uzaya 100 ton kargo ya da 100 insan taşıyabileceği belirtiliyor. Bu haberlerin SpaceX'in dördüncü Starship prototipi SN4'ün 29 Mayıs'taki yakıt testi sırasında patlamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Ars Technica'nın editörü Eric Berger, SN5'in test için hazır gibi göründüğünü SpaceX'in Boca Chica'daki üsten ikinci bir fırlatma için de çalışmalara başladığını kaydetti.

SpaceX CEO’su Elon Musk, şirket çalışanlarına attığı bir e-postada şirketin önceliğinin Mars ve Ay yolculuklarında kullanılacak devasa roket olması gerektiğini söylemişti. Musk, Crew Dragon’ın Dünya’ya dönüş riskini azaltabilecek çalışmalarda görev alanlar hariç diğer çalışanların Starship’e yoğunlaşmasını istiyor.