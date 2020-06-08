Elon Musk, SpaceX'in Önceliğinin Starship Olmasını İstiyor

Başarılı bir şekilde ilk insanlı uçuşunu gerçekleştiren SpaceX’in odağı artık uzay yolculuklarında kullanılacak Starship’e çevirmiş görünüyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, şirket çalışanlarına attığı bir e-postada SpaceX’in “en büyük önceliğinin” Starship olmasını istedi.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu uzay şirketi SpaceX, geçtiğimiz günlerde ilk insanlı uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Şirketin, bu uçuşunun ardından görevde yer alan Crew Dragon’a daha fazla ilgi göstermesini bekliyorsanız, yanılıyorsunuz.

SpaceX CEO’su Elon Musk, şirket çalışanlarına attığı bir e-postada şirketin önceliğinin Mars ve Ay yolculuklarında kullanılacak devasa roket Starship olması gerektiğini söyledi. Musk, Crew Dragon’ın Dünya’ya dönüş riskini azaltabilecek çalışmalar hariç diğer çalışmaların Starship’e yoğunlaşmasını istiyor.

Elon Musk, odağın Ay ve Mars yolculukları için artırılmasını istiyor

Starship, SpaceX’in gelecekteki Ay ve Mars yolculuklarında kullanacağı uzay aracı olacak. Devasa araç, 100 insanı aynı anda taşıyabilecek şekilde geliştirildi. Uzun mesafeli uzay yolculuklarında daha önce olduğundan daha fazla insan taşıyabilecek Starship, tıpkı Falcon 9 roketinde olduğu gibi yeniden kullanılabilir şekilde geliştiriliyor.

SpaceX’in geleceğini de işaret eden Starship’in geliştirme çalışmaları ve testleri devam ediyor. Ancak testlerde ortaya çıkan sorunlar SpaceX’in Starship üzerinde daha fazla çalışmasını gerektiriyor. Son olarak geçtiğimiz hafta yapılan test sırasında Bir Starship prototipi olan SN4 büyük bir patlamayla infilak etmişti.

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Elon Musk’ın şirket çalışanlarına Starship’in öncelik haline getirilmesiyle ilgili e-postası, SpaceX’in diğer projelerini ihmal edeceği anlamına gelmiyor. Crew Dragon, NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürmüş olmakla beraber henüz düzenli bir hizmet sunmuyor.

SpaceX, şimdi ISS’deki astronotları geri getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Ancak görünen o ki uzay şirketi, ISS’den astronotları geri getirmenin yanından amiral gemisi projesi Starship’in de bir an önce başarılı bir şekilde sonlandırılmasını istiyor.