Starlink Uyduları Bu Hafta Yeniden Yola Çıkıyor

Elon Musk'ın uzay tabanlı internet projesi devam ediyor. Toplamda 12000 parçadan oluşan uydu takımının yeni parçaları yola çıkmaya hazır. Daha önce insanlar tarafından UFO sanılan uyduları destekleyenlerin yanında eleştiri yağmuruna tutanlar da var.

SpaceX Starlink uydularından oluşan bir filo, bu hafta İngiltere semalarında bir kez daha görünecek ve amatör gökbilimcilere 60 mikro uydunun geçit törenine tanık olma şansı sunacak. Uygun koşullar olursa uydular, salı ve perşembe gecesi çıplak gözle fark edilebilecek. İngiltere'den Starlink uydularını görmek için en iyi zaman 12 Mayıs'ta 10.59'da ve 14 Mayıs'ta 22.36'da olacak. Uydular, Find Starlink web sitesinden gerçek zamanlı olarak da izlenebilecek.

60 mikro uydudan oluşan bu filo, Elon Musk'ın uzay tabanlı internet erişimi projesinin bir parçasını oluşturuyor ve görevini başarıyla tamamladığında 12.000 parçalık bir uydu takımyıldızının parçası olacak. Starlink uydularının ortaya çıktığı önceki durumlarda, olağandışı biçimleri nedeniyle UFO raporlamalarında ani bir artış olmuştu. Gökbilimciler, görünüşleri için gökyüzündeki "parlak inciler dizisi" tanımını kullansa da, bazıları onları potansiyel gözlem bozucular olmakla suçluyor.

Starlink projesi geçen yıl Imperial College London'da astrofizikçi Dave Clements tarafından "trajedi" olarak tanımlanmıştı. Geniş uydu takımyıldızlarının varlığının, radyo frekanslarını kesintiye uğratarak ve optik teleskoplardan gelen görüntüleri bozarak Dünya'ya bağlı asteroitlerin görülmesini engelleyebileceği konusunda uyardı.

SpaceX, Starlink uydularının olası etkilerini en aza indirgemek için uzay ajanslarıyla birlikte çalıştığını ve aynı zamanda görünürlüklerini azaltmak için kendi önlemlerini aldığını söyledi. CEO Elon Musk, uyduları yerdeki gözlemcilerden gizlemek için nisan ayından itibaren bir çözüm üzerinde çalıştığını söyledi. Musk, "Şimdi düzeltiyoruz," diye tweetledi. Ardından, "Uydu parlaklığını azaltmak için bazı önemli adımlar atıyoruz. Güneş paneli açısını değiştirerek yörünge yükseltmesi sırasında çok daha az fark edilmesini sağlayacağız ve tüm uyduların güneşlikleri olacak." açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili gerçekleştirilen son konferansta, Musk’a Starlink uydularının potansiyel müdahalesi sorulduğunda, endişelerin abartıldığını söylemişti. Ocak ayında yapılan Satellite 2020 konferansında, "Astronomik keşiflerde hiçbir etki yaratmayacağımızdan eminim, bu ihtimal sıfır. Benim tahminim böyle. Eğer sıfırın üstünde ise düzeltici önlem alacağız. Bana hepsinin nerede olduğunu söyleyebilecek biriyle henüz tanışmadım, bu yüzden büyük bir sorun olamaz." demişti.