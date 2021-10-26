SpaceX’in geçtiğimiz ay gerçekleşen uzay görevi Inspiration4 sırasında yaşanan tuvalet sorunu oldukça ses getirmişti. Crew Dragon kapsülünde karşılaşılan tuvalet sorunlarından sonra dev uzay şirketi SpaceX, yakında gerçekleşecek yeni uçuşundan önce uzay aracının tuvaleti ile ilgili sorunları çözmeye çalışıyor.

Uzay yolculuklarında, yer çekimsiz ortamın etkisiyle tuvalet gibi çok basit ve temel ihtiyaçların giderilmesi bile oldukça zorlaşabiliyor. SpaceX uzay şirketinin, geçtiğimiz ayın başlarında gerçekleşen tarihteki ilk sivil uzay görevi Inspiration4’te de bu sebeple beklenmedik bir sorunla karşılaşılmıştı. Crew Dragon adlı kapsülle gerçekleşen yolculukta tuvalet fanı bozulmuş, temelde vakum sistemiyle çalışan tuvalet sisteminde aksaklıklar yaşanmıştı.

Kapsüldeki atık yönetim sisteminin anormalliğiyle ortaya çıkan sorun astronotlar tarafından geçici olarak çözülmüştü. SpaceX’in Başkan Yardımcısı William Gerstenmaier, olayın yapıştırılmamış bir tüpten kaynaklandığını ve taşma nedeniyle fanlara, zemine idrar döküldüğünü belirtmişti. SpaceX’in CEO’su Elon Musk da bu uçuşta tuvaletin birtakım sorunlar çıkardığını, bir dahaki uçuşta kesinlikle daha gelişmiş sistemlerin kullanılacağını söyledi.

Tuvalet sisteminde iyileştirmeler yapıldı, NASA'nın kontrolü bekleniyor:

Kapsülde yaşanacak herhangi bir yapısal hasar, astronotlar için ciddi risk oluşturuyor. Bu nedenle karşılaşılabilecek her türlü sorunun önüne geçilmesi gerekiyor. SpaceX’in yakında gerçekleşecek uçuşu öncesinde SpaceX tuvalet sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalarını tamamladı. Ancak çözümün işe yarayıp yaramadığına henüz karar verilmedi.

Kesin bir çözüm arayışına giren SpaceX ABD-Alman ekibi, Endurance adlı yeni kapsülde idrar temizleme kanallarına kaynak yaparak atık yönetim sisteminde iyileştirmeler yaptı. Başkan Yardımcısı Gerstenmaier, SpaceX’in kapsül içerisine dökülen sıvıların yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu’nda herhangi bir sorun yaratmadığından emin olmak için bir dizi testler yürütüldüğünü, ilgili testlerin önümüzdeki hafta içinde tamamlanması gerektiğini bildirdi. NASA, yapılan iyileştirmeleri onaylamak için testlerini tamamlayacak ve ardından fırlatmalar güvenle gerçekleşecek.