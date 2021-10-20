SpaceX, Elon Musk’ı Dünyanın İlk ’Trilyoner’i Yapabilir

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk hakkında büyük iddialarda bulundu. Yatırım bankası, Tesla ve SpaceX'in elde ettiği başarılar sayesinde Musk'ın dünyanın ilk trilyoneri olabileceğini dile getirdi.

Dünyanın en zengin iş insanlarının arasında yer alan Elon Musk, başarıları ve kripto para piyasasında yarattığı dalgalarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlayacak olursanız daha dün tek bir paylaşımıyla DogeCoin'i uçuşa geçiren iş insanı, sahip olduğu servetiyke Bill Gates ve Warren Buffet'in toplam servetini geçmeyi başarmıştı.

Ünlü iş insanı hakkında yorumda bulunan kişilere bir yenisi daha eklendi ve Morgan Stanley'den Adam Jonas, Elon Musk'ın şirketlerinin elde ettiği başarılar sayesinde dünyanın ilk trilyoneri olabileceğini açıkladı.

Elon Musk'ı trilyoner yapabilecek asıl şirket SpaceX

Tesla fabrikalarından çıkan araçlar, sahip oldukları teknolojik donanımlar sayesinde elektrikli otomobil dünyasında büyük ses getirmeye devam ediyor. Hatta kurumsal değeri 1,4 trilyon olan Tesla, Musk'ın yükselen net değerinin ana faktörlerinden biri. Ancak Morgan Stanley'e göre Elon Musk'ı trilyoner yapacak olan şey Tesla değil, yine CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX.

Şu anda SpaceX'in ivmeli bir şekilde başarılı olmasının ardında yatan en büyük sebep, NASA ile ortaklaşa imza attıkları uzayla ilgili projeler. Elon Musk, Dünya'nın yaşanılamayacak bir hâle geldiğinde insanlar için bir kaçış noktası olacak Mars'ta koloni kurma planlarını, 2050 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirmişti.

Adam Jonas, Bloomberg'e verdiği demeçte SpaceX için epey iddialı açıklamalarda bulundu; "SpaceX; roketler, fırlatma araçları, destekleyici altyapısı açısından neyin mümkün olduğuna ve neyin ne zaman mümkün olabileceğine dair bütün ön yargılara meydan okuyor."