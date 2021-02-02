SpaceX, Tarihinin İlk Sivil Uzay Görevini Duyurdu

SpaceX, tarihinin ilk sivil uzay görevini duyurdu. "Inspiration 4" olarak isimlendirilen bu uzay görevi, dört sivilin uzaya götürülüp, birkaç gün sonra da gezegenimize getirilmesini içeriyor. Misyona dahil olacak bir kişinin belli olduğu görevde, Crew Dragon isimli uzay aracı kullanılacak.

Son yılların en önemli uzay görevlerine imza atan SpaceX, ilk sivil görevi "Inspiration 4"ü duyurdu. Şirket, bu görev kapsamında dört sivili uzaya götürüp getirecek. Crew Dragon isimli uzay aracının kullanılacağı görevde yer alacak dört kişiden bir tanesi de çoktan belli olmuş durumda. Bu isim, Shift4 Payments isimli şirketin kurucu ve CEO'su Jared Isaacman. Üstelik imkanı olan kişiler, bu misyonda yer almak için başvuru yapabiliyorlar.

Dört kişi kapasiteli Crew Dragon'da 3 koltuk boş olsa da sadece 2 kişi bu göreve dahil olabilecek. Dördüncü koltuktaysa Memphis'te bulunan St. Jude Çocuk Hastanesi'nden bir görevli yer alacak. Böyle bir şeyin olmasının nedeniyse aslında, projenin amacının St. Jude Çocuk Hastanesi'ne yardım etmek olması. Crew Dragon'da henüz boş olan iki koltuk, bu hastaneye bağışta bulunan, hastaneyle e-ticaret alanında iş birliği yapacak olan ya da hastanenin gelişimine katkı sağlayacak projelere sahip olan kişiler arasından seçilecek.

Dört kişi, işte bu aracın içinde uzaya gidecek

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SpaceX tarafından yapılan açıklamalara göre Inspiration 4 görevi ile uzaya gidecek olan kişiler, birkaç gün boyunca orada kalacaklar. SpaceX'in ilk sivil görevi kapsamında uzaya gidecek kişiler, günlerini uzayda geçirdikten sonra da yeniden gezegenimize dönecekler. ABD'de hemen herkes, şu sıralar bu projeyle hangi insanların uzaya gideceğini konuşuyorlar.

Inspiration 4 görevi, 2021 yılının son çeyreğinde icra edilecek. SpaceX, fırlatma için NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ni kullanacak. Görev dönüşünde de Crew Dragon, yeniden Florida'ya iniş yapacak. Şirket, Crew Dragon kapsülünü daha önce defalarca kullandı. Haliyle bu sivil görevde herhangi bir risk olmayacak. Böylelikle aralarında Jared Isaacman'ın da olduğu dört kişi, daha önce hiçbir sivilin yaşamadığı bir deneyimin içine girmiş olacaklar.