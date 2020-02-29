Starship SN1 Prototipi Testler Sırasında Patladı (Video)

SpaceX'in üzerinde çalıştığı Starship SN1 prototipi basınç testi sırasında patladı. Parçalara ayrılan Starship SN1'in videosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeniden kullanılabilir olarak yapılan Starship SN1, Ay ve Mars başta olmak üzere gezegenler arası görevleri tamamlamak için tasarlandı. Aynı zamanda SpaceX'in üzerinde çalıştığı süper ağır roketin(BFR) ikinci aşaması olarak hizmet verecek.

SpaceX Starship SN1 prototipi bu gece şirketin tesisindeki füze rampasında yapılan basınç testi sırasında yok edildi.

Video, LabPadre'nin test alanından canlı yayınlar yapılan YouTube kanalında yayınlandı. Texas, Boca Chica yakınlarında 28 Şubat'ta yerel saatle 22.00 sularında Starship SN1 prototipi parçalarına ayrıldı.

Videoda da görüldüğü gibi, test sırasında prototip sıvı nitrojen ile doldurulmuştu. Sonuç olarak, Starship SN1'in alt kısmı patladı ve uzay aracının enkazı 10-20 metre yüksekliğe kadar yükseldi.

Bilindiği üzere SpaceX, uzay taşımacılık şirketidir. Son yıllarda Elon Musk ile birlikte bir çok başarıya imza atan şirket, geçtiğimiz aylarda çok fazla konuşulan bir projesini duyurmuştu. Bu projede SpaceX'in amacı uydu üzerinden internet hizmeti vermek. Bu proje çokça tepki aldı, çünkü şirket 2077 yılına kadar uzaya 42 bin adet uydu göndermeyi planlıyor. Daha önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi firmanın bu uydular için aldığı FCC lisansı kanunlara tam olarak uygun değil.

SpaceX'in son fırlattıklarıyla birlikte uzaydaki uydu sayısı 300'e ulaşmış durumda. Fakat son yolladıkları uydulardan sonra iniş yapan roketi ise yakalayamadılar.