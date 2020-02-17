SpaceX 60 Starlink Uydusunu Fırlatırken İnen Roketi Iskaladı

SpaceX’in devasa uydu ağının bir parçası olarak 60 yeni uydu atmosfere fırlatıldı. Böylece firmanın atmosferdeki toplam Starlink uydusu sayısı 300’e ulaştı. SpaceX, bu yılın dördüncü uçuşunda önemli bir adım olan roket inişini ise ıskaladı.

SpaceX’in dünya çapında internet ağı oluşturmak için binlerce küp uydudan oluşan bir uydu ağı kurma projesi tüm hızıyla devam ediyor. Her ne kadar uzmanlar bu çalışmanın sorun yaratacağını belirtse de SpaceX durma niyetinde değil.

Firma, Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan bir Falcon 9 roketi fırlattı. Fırlatma işlemi, basınç vanasında yaşanan bir sorun nedeniyle 24 saat gecikmeli olarak gerçekleştirilebildi. Kalkış için risk oluşturan sis, kalkıştan hemen önce dağıldı.

Starlink uydularının sayısı 300’ü buldu:

Bu akşam fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketi, yörüngeye 60 yeni küp uydu taşıdı. Bu uydularla beraber atmosferde dolaşan Starlink uydularının sayısı da 300’ü bulmuş oldu. Projede toplam uydu sayısının 42.000'i bulması bekleniyor.

Uyduların fırlatılmasında, daha önce de kullanılmış bir Falcon 9 roketi kullanıldı. Roket, firmanın 4 defa kullandığı dördüncü roket oldu. B1056.4 adlı roket, daha önce iki defa ikmal görevi, bir defa da iletişim uydusu fırlatmak için kullanılmıştı.

SpaceX, roketi yakalayamadı:

Başarılı kalkışın ardından roket, SpaceX'in uzak mesafe iniş platformu “Of Course I Still Love You” adlı gemisiyle Atlantik Okyanusu’nda yakalanmaya çalışıldı ancak ilk aşamada başarısız olundu. İnişin başarılı olması durumunda SpaceX, inen bir roketini 50. defa başarılı şekilde yakalamış olacaktı.

SpaceX’in açıklamasına göre Starlink görevi, firma tarafından gerçekleştirilen 80. görev olarak kayıtlara geçti. Firmanın mühendislerinden Lauren Lyons, bu defa inişi gerçekleştiremediklerinin bariz olduğunu söyledi.

Firma, roketin geminin yakınlarında 'yumuşak bir iniş' yaptığını söyledi. SpaceX’e göre roket, denize tek parça olarak indi. İnişteki sorunun nedeni olarak olaraksa uydular nedeniyle yörüngede değişiklik yapılması gösterildi. SpaceX CEO’su Elon Musk, minimum kapsama alanı için 400, ortalama bir kapsama alanı içinse 800 uydu gerektiğini söylemişti. Ayrıca CEO, daha önce Starlink üzerinden bir de Tweet atmıştı. Firmanın bu yıl içerisinde Starlink ağını aktifleştireceği belirtiliyor.

SpaceX'in bu akşamki görevine dair görüntüler: