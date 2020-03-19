Elon Musk'tan Corona Virüsüne Karşı Yardım Hamlesi Geldi

Elon Musk, daha önce Corona virüsünün gereksiz abartıldığını belirtse de dün gece bir dizi tweet ile ihtiyacı olan hastaneler için suni solunum cihazı üretebileceğini açıkladı. Musk'a gelen cevaplar ise bu uygulamanın acilen yapılması gerektiği yönünde.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, corona virüs salgını sırasında yüksek vergi alan ve suni solunum cihazı eksikliği çeken hastanelere yardımda bulunabileceğini bir dizi tweet ile açıkladı. Musk'ın, ölümcül olan bu virüsü küçümsedikten kısa bir sonra böyle bir destek tweeti atması herkesi şaşırttı. 6 Mart tarihinde, "Corona virüsü paniği aptalca" şeklinde tweet atan milyoner, dün gece de paniğin virüsten daha fazla zarara yol açacağını başka bir tweet ile belirtti.

Fabrikalarda suni solunum cihazları üretilebilir

Amerika şu anda olası bir krizin eşiğinde bulunuyor. Corona virüsüne yakalanan insanların hayatlarını kurtarabilecek olan suni solunum cihazları, tüm hastalara yetecek kadar bulunmuyor ve yönetim ise bu cihazların üretiminin hızlandırılmasında çok yavaş davrandı.

Musk'a ilk cevap ise, Tesla marka araca sahip olan ve tıbbi bir alanda çalışan Raja Abbas'dan geldi: "Lütfen, fabrikalarınızı çok acil gereken suni solunum cihazı üretimi için hazırlayın." Abbas, Musk'ı hedef alan tweetinin devamında ise şöyle yazdı: "Ben bir Tesla sahibiyim ve bu şirketi seviyorum. Bunun aptalca olduğunu düşünmeyi kesmelisin. Bu çok büyük bir felaket. Sahadaki doktorlara sorabilirsiniz."

Görünüşe bakılırsa, Musk'ın bir diğer başarılı girişimi olan SpaceX, bu cihazların üretimi için oldukça uygun bir konumda bulunuyor. Başarılı CEO, perşembe günü attığı tweetinde "SpaceX, yaşam destek ünitelerinin de bulunduğu uzay araçları üretiyor. Suni solunum cihazları üretmek çok zor değil fakat aniden üretilemez" şeklinde yazdı. Musk iyi niyetli görülmesine rağmen şirketlerini bu kriz için kullanılacak hale getirmeye henüz hazır değilmiş gibi görünüyor.

New York'un Belediye Başkanı Bill de Blasio, Musk'ın çağrısına yanıt vererek bu cihazlara ihtiyaçları olduğunu belirtti. Ünlü girişimcinin şirketlerini suni solunum cihazı üretimi için kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu.